Спят в коридорах и прикрывают детей своими телами: никопольцы спасаются от усиленного обстрела россиян

Никополь – город об обстрелах которого извещают чуть ли не каждый день. Россияне бьют по нему из тяжелой артиллерии, "Градов", "Ураганов", атакуют дронами. За более года обстрелов 14 жителей погибли, 94 получили ранения. Последняя неделя была особенно тяжелой, ведь ежесуточно по жилым кварталам летели сотни российских снарядов. Били оккупанты именно по многоэтажкам и частным дворам, говорится в ТСН.

Звон стекла и забитые фанерой окна — это нынешняя печальная визитка Никополя. Пока россияне сделали паузу и не стряпают по городу, коммунальщики сметают обломки и замазывают дыры в стенах. Работы много, только за одну ночь россияне повреждены восемь многоэтажек.

Обломки на балконе понемногу разбирает Сергей и рассказывает, по их дому прилетает уже второй раз, ставить новое стекло на окна смысла не видит, так и оставит забитыми досками. Во время последнего попадания мужчина чудом не задел, спал в комнате, когда рядом влетел рашистский снаряд. “В 3 ночи прилетел артснаряд, разрушил все окно. Слышно грохот было, земля, стекло полетело все в комнату, не знаю, будто и испугаться не успел”, — говорит мужчина.

Валентина плачет, как вспоминает ту страшную ночь, говорит едва не погибли ее внучка с дочерью. “У меня еще внучка с трехмесячным ребенком, бедная, накрыла ее телом, отец же ее кричит: "Настя!". Когда она отзывается. Шок ужасный пережили”, — говорит женщина.

Соседка Марина добавляет, что забыла, как спать в постели, уже давно ночует за двумя стенами в коридоре. Однако это сложно назвать сном. “Даже по ночам не спим, уже мы погубили и сон и покой, все, а нас уже силы нет. Да разве спишь, из угла в угол сбегаешь, чтобы можно было где-нибудь спрятаться”, — рассказывает женщина.

По Никополю россияне плотно бьют с июля прошлого года. Хаотично избивают по городу, где нет никаких военных объектов. Уже изуродовали 3 с половиной тысячи домов, убили 14 человек, ранили почти сотню, а с 24 февраля количество обстрелов возросло в разы, говорят в горсовете. "Обстрелы могли идти с 9 вечера до 5 утра, это могло быть и 3, и 4, и 5 обстрелов с чем это связано, мы не знаем, но действительно последняя неделя увеличение было", — утверждает городской голова Никополя Александр Саюк.

Читайте также:

Смерть Сталина спасла мир от Третьей мировой, но замыслами советского диктатора теперь пользуется Путин

Мир на земле куется в небе: вертолетчики о полетах на оккупированную "Азовсталь" и выстрелы дальше, чем можно

Венгрия и Сербия меняют риторику по отношению к России, а Китай пытается разыграть украинскую карту