Сравнили с компьютерной игрой: в США двое подростков открыли стрельбу в полицейских

14-летнюю девочку пришлось подстрелить, чтобы остановить.

Стрельба во Флориде — двое подростков — 12-летний парень и 14-летняя девочка — бежали из временного приюта, ворвались в чужое помещение, где нашли кучу оружия: автомат, пистолет, дробовик и большое количество патронов. Полицию вызвали прохожие, которые заметили, что в дом попали посторонние. Когда копы прибыли на место, дети открыли огонь.

Об этом говорится в сюжете ТСН.12.00.

С видео из нагрудного камеры полицейского видно, как он прячется за деревом, в его сторону раздаются выстрелы. Коп призывает бросить оружие.

«Полицейские сразу сообщили о своем присутствии и пытались убедить детей прекратить стрелять. Это продолжалось почти 45 минут, но бесполезно», — говорят свидетели.

Когда девушка, угрожая убить копа, нацелила на него ружье, ее подстрелили. Сейчас она в больнице, медики говорят, его состояние стабильное.

«Я даже не могу представить, что чувствовали полицейские, у многих дети того же возраста. И наша работа точно не в том, чтобы стрелять в подростков», — говорит шериф Майк Читвуд.

12-летний парень сдался сам. На допросе рассказал полицейским, что свои действия они сравнивали с прохождением компьютерной игры.

Новости мира: во Флориде двое подростков 14 и 12 лет отстреливались от копов

Сейчас идет расследование всех обстоятельств этого дела. Еще предстоит выяснить, каким образом дети убежали из приюта. К тому же было известно, что девочку в прошлом году уже задерживали несколько раз за поджоги. Сейчас обоим подросткам предъявлено обвинение в покушении на убийство и вооруженном ограблении.

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