Сравняли могилу с землей и выбросили крест: в Киевской области неизвестные перезахоронили бабушку без согласия ее семьи

В настоящее время полиция ждет разрешения на эксгумацию умершей.
В Киевской области в селе Шпили неизвестные перенесли могилу бабушки без ведома ее родственников. Якобы покойницу похоронили на чужой территории. Такие действия подпадают под статью Уголовного кодекса "надругательство над могилой". Сначала полиция медлила с расследованием, теперь ждет разрешения на эксгумацию. Ведь сейчас неизвестно даже перезахоронили ли гроб с телом злоумышленники, или только перенесли крест и венки.
О подробностях жуткой истории 29 января говорится в сюжете ТСН.19:30.
Так, Светлана Дударенко в ноябре прошлого года похоронила свою бабушку. Сейчас это просто земля, покрытая толстым слоем снега. То, что это была могила, зафиксировано только на фотографиях.
Через месяц после похорон бабушки к Светлане пришла односельчанка с претензией — мол она похоронила бабушку на ее территории, хотя на кладбище в Шпилях — нет никаких ограждений. По словам женщины, односельчанка угрожала сравнять могилу бабушки с землей и выбросить крест.
Испуганная Светлана рассказала об угрозах старосте села. Вместе женщины решили, что все закончится только словами, ведь во время похорон бабушки Светлана ничего не нарушила – утверждает староста.
В конце концов уже в январе выяснилось — могилу перенесли. Светлана обнаружила крест и венки в 20 метрах от первого захоронения своей бабушки. В свою очередь родная сестра односельчанки, угрожавшей перезахоронить бабушку — предложила примирение.
Впрочем, Светлана таки вызвала полицию. Правоохранители рассказывают — допросили двух сестер, которых подозревают в надругательстве над могилой. Женщины признают, что был конфликт, но вместе с тем отрицают свою причастность к перезахоронению.
В настоящее время полиция ждет разрешения на эксгумацию умершей. Ведь сегодня Светлана даже не знает, где именно покоится ее бабушка.
Напомним:
Под Борисполем бывший депутат Киевского городского совета, вопреки запрету коммерческих кладбищ законом, взялся строить новое мега-кладбище. Возмущает местных даже не это — землю под кладбище, так называемый "инвестор", — взялся размечать с нарушением всех возможных норм — вплотную к домам сразу шести деревень.
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