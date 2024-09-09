Сражаются даже после гибели: как дроны с именами павших героев уничтожают врага на фронте

Каждый дрон имеет не только серийный номер, но и имя погибших героев.

Учитель физики из Винницкой области Николай Заболотный собирает беспилотники и называет их в честь павших воинов. Идея пришла, когда его ученик погиб, выпускник местной школы. Сейчас таких FPV-дронов уже более трех десятков. Педагог привлек в собрание всю громаду.

Как именные беспилотники помогают уничтожать врагов, говорится в сюжете ТСН.

Николай готовит основные микросхемы и приступает к пайке. Учитель физики из села Лучинец уже полгода собирает боевые и разведывательные дроны. Получил лицензию инженера и изготовил уже более трех десятков беспилотников. К делу привлекает и старшеклассников.

Каждый дрон имеет не только серийный номер, но и имя. Учитель называет их в честь погибших героев.

Каждый беспилотник – это 12-15 тыс гривен, поэтому собирают донаты всей громадой. Селяне даже создали общественную организацию "Крылья ангела".

После тестирования эти птицы отправляются на фронт, преимущественно в бригады, где служат или служили земляки.

"Здесь есть Александр Мельник, он окончил нашу школу и погиб на фронте. Когда пришел отчет от военных, и они в этом отчете сказали, что дрон имени Мельника будет выполнять военное задание. Мы это разместили в Facebook, то сестра загблого написала: "уже год тебя нет, а ты еще воюешь", – рассказывает Николай Заболотный.

Игорь Загорднюк ушел добровольцем еще в 2014 году, служил в 57-й бригаде и погиб от минометного обстрела. Мама хранит флаг, подписанный побратимами. Война окончилась для ее сына под Бахмутом в 2022 году.

"Дал бы бог, чтобы война закончилась, чтобы не погибала молодежь. Потому что кому, кому, а родителям не дай бог хоронить своих детей", – говорит Нина Загороднюк, мать погибшего воина. Теперь она держит в руках и боевой дрон с именем сына.

Следующим дронам учитель-инжененер имен уже не будет давать, лишь несколько хочет назвать в честь всех детей, погибших от российских ракет.

Их уже нет, а они все еще воюют: дроны с именами павших воинов уничтожают врага на фронте

Ранее глава Службы внешней разведки в 2005-2010 годах, военный эксперт Николай Маломуж заявил, что Украина производит инновационные БПЛА и ракеты, которых нет у стран НАТО.

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