"Сразу камнями": в Новых Санжарах, где бунтовали против вероятных носителей COVID-19, снова скандал

Местные женщины выясняют, кто выбрасывает мусор на обочину, но призывают решать вопрос мирно, без камней.

В Новых Санжарах Полтавской области, где в феврале 2020 года забросали камнями автобус с эвакуированными из-за пандемии COVID-19, на днях снова упомянули о таком методе протеста, но уже в другом контексте.

На днях в местной интернет-группе одна из комментаторов, позиционирующая себя как местную жительницу, пожаловалась на то, что кто-то из неместных систематически выбрасывает мусор прямо на обочину.

Касательно неместных жителей женщина написала следующее: "Эти лучшие слои общества даже не смогли донести это все и просто вывернули под мой двор".

И, среди прочего, добавила: "Одни защищают, а другие, простите, насирают!"

Под этим постом разгорелась оживленная дискуссия, на которую отреагировали сотни людей. Автора поста призвали предоставить доказательства того, кто же все-таки выбросил мусор, а не высказываться в адрес тех, кто был вынужден покинуть свои дома и временно переехать в Новые Санжары.

Из риторики сообщений стало ясно, что между собой перессорились и прокомментировавшие этот пост. Например, одна из комментаторов, обращаясь к другой написала так: "То есть вы не знаете, кто вынес, но это точно переселенцы? Я правильно понимаю?"

Автор поста дала понять, что тщательно исследовала содержимое выброшенного и дала почти детальное описание. Она написала следующее: "Семья с ребенком, или с детьми, потому что была куча коробок из-под игрушек и коробочки из-под маленьких соков".

Еще одна из комментаторов вспомнила события, которые разворачивались в Новых Санжарах три года назад, о которых писала даже западная пресса.

Одна из пользовательниц соцсетей, обращаясь к автору скандального поста, написала: " А поговорить не пробовали с людьми? Это так по-санжарски — сразу камнями... ".

В комментарии для ТСН.ua местные власти отметили, что "проблемы с вывозом мусора в селе нет, а сообщения в соцсети – это сугубо субъективное мнение отдельных местных жительниц".

"Проблемы с вывозом мусора в селе нет. То, что было написано в соцсети – это более субъективное мнение. Наши инспекторы выезжали, изучали этот вопрос. Они объясняли людям, что работают мусоровозы. Есть маршруты, указывается время работы. Возможно, до этого кто-то не понимал, что нужно дождаться этого автомобиля", — говорит представитель поселкового совета Тамила Музыка.

Как забрасывали камнями эвакуированных в 2020 году

Когда по решению властей эвакуированных из Китая украинцев привезли в один из санаториев в Новых Санжарах, колонна автобусов с украинцами прорвалась среди толпы протестующих на дороге людей. Местные жгли огонь, бросали камни в автобусы, разбив при этом несколько окон. Эвакуированные не пострадали, но во время столкновений травмы получили девять правоохранителей и один из активистов.

В итоге из-за столкновений полиция задержала 24 человека. Впоследствии правоохранители открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Суд вынес приговор 13 фигурантам дела о беспорядках в Новых Санжарах

Ранее сообщалось о том, что мужчина перекопал задний двор дома и нашел клад.

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