Сразу пять нацгвардейцев поженились в Киеве на своих любимых, а после этого они идут на войну

Сразу пять нацгвардейцев женились в столице на своих любимых. Невероятную церемонию для украинских защитников организовали волонтеры в одном из столичных торговых центров. Молодожены признались, что откладывали свадьбу то из-за "ковода", то из-за войны.

Как проходила уникальная свадебная церемония – в сюжете ТНС.

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Организовала праздник для молодоженов волонтер Татьяна Савицкая. Она рассказала, что это "то маленькое, что они могут сделать для наших защитников".

Дарить эмоцию молодоженам приехала певица Роксолана. Звезда вспомнила, что, когда ей предложили быть на церемонии, она, не задумываясь, согласилась.

Одна из пар – Юрий и Наталья. Парень рассказал, что добивался расположения Натали 8 месяцев, когда же она согласилась выйти за него замуж, но потом начался коронавирус, потом – война. Они посовещались и сказали друг другу, что нечего тянуть дальше, пора создать семью.

Некоторые из нацгвардейцев даже успели побывать на фронте. Десятки поздравлений, пожеланий и даже наставлений от командиров, но главные слова произнесли сами молодожены. Они пообещали друг другу быть вместе и в горе и в радости. Единственное, что полноценного медового месяца ни у одной пары не будет. Мужчины военные и отлучаться из своих частей надолго не имеют права.

Массовая женитьба в столице: для нацгвардейцев устроили невероятную свадебную церемонию

Если вы планируете связать свою судьбу с любимым человеком в 2023 году, вам понадобится календарь свадеб. ТСН.ua рассказывает, в какие дни можно венчаться в 2023 году.

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