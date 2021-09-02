Сразу с подиума - можно одевать: коллекции на Ukrainian Fashion Week соответствуют сезону

Сразу с подиума - можно одевать: коллекции на Ukrainian Fashion Week соответствуют сезону

Среди основных модных цветов на украинской неделе моды — голубой, серый и бежевый. А еще — много большой клетки.

В Киеве стартовало главное событие отечественной индустрии моды — Ukrainian Fashion Week. В этом году, в связи с противоэпидемическими мероприятиями, показы коллекций проходят вживую для ограниченного числа ценителей моды — прежде всего, для представителей профессионального сообщества. Все остальные могут наблюдать за действом во время онлайн-трансляций.

Об открытии украинской недели моды и первых впечатлениях от увиденного говорится 2 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Посетителей на 49-й украинской неделе моды, по сравнению с временами до пандемии коронавируса, значительно меньше. Кроме известных представителей украинской фешн индустрии, это событие не обошли вниманием украинские селебритиз.

Посмотреть первые показы пришли певица Наталья Могилевская, жена главы Черкасской области Александра Скичко — Лиза Юрушева, хореограф Елена Шоптенко, певица Оля Горбачева и другие.

В разговорах с корреспондентом ТСН они оценили нынешнее новшество Ukrainian Fashion Week, которое заключается в соответствии коллекций сезону. Говорят, наконец осеннее показывают осенью, а весеннее - весной. Мол, сразу с подиума — можно надевать.

Первая коллекция от дизайнера Кати Сильченко звездам понравилась. На самом деле, очень нежно и изысканно. Модные тенденции от Кати Сильченко — это только натуральные ткани пастельных оттенков.

Среди основных модных цветов — голубой, серый, бежевый, а еще — много большой клетки. Есть также пальто, юбки и платья из натуральной и искусственной кожи. Длинные и короткие пальто с рукавом три четверти. Сочетание тканей различных фактур и цветов.

Продлится неделя моды еще три дня.

Новости Украины: Ukrainian Fashion Week - ТСН вживую познакомилась с коллекциями дизайнеров

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку