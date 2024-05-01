"Среагировать было невозможно": что известно о кровавом ударе России по Одессе и в каком состоянии пострадавшие

Оккупанты цинично атаковали Одессу ракетами, чтобы убить как можно больше людей.

6 пострадавших из-за ракетного удара по Одессе в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Среди них - четырехлетняя девочка. Город оправляется от атаки на курортную зону, из-за которой 29 апреля погибли пять человек.

Зона поражения была большой, вспыхнул дворец студентов Одесской юридической академии, известный среди одесситов как "замок Гарри Поттера". Пылало 600 квадратных метров, полностью сгорел мансардный этаж. Более 3 десятков человек получили ранения.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Черняевой.

Очевидцы рассказали о кровавой атаке на Одессу

Кадры как кассетные снаряды разрываются над курортной зоной Одессы опубликовал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Атака на Одессу

Момент попадания по Одессе

Металлические фрагменты и обломки ракеты усеяли территорию в радиусе 1,5 км от места обстрела. На этих кадрах видно, насколько велика была зона поражения. Ранения получили люди и у моря, и на склонах. Эта фотография стала одним из символов трагедии – раненая девушка, плачущая над убитым обломком ракеты лабрадором.

Девушка плачет над убитой собакой

Времени скрыться – не было, рассказывает Анастасия, получившая осколочные ранения живота и руки. Она из Сум. В Одессу приехала к родным. Вместе с мужем и шестимесячным младенцем гуляла по побережью.

"Среагировать было невозможно, единственное — успела собаку на поводок пристегнуть и ребенка прикрыть. Это самое главное. Упали, муж сломал ногу. Благодаря Богу, с ребенком все хорошо", — говорит Анастасия.

Анастасия, пострадавшая из-за обстрела России

Оккупанты хотели убить как можно больше людей в Одессе

На месте ударов одесситы находят шрапнель. Ее применили - отмечают военные, чтобы получить как можно больше жертв среди гражданских людей.

"Никаких военных объектов в этой локации не наблюдается. На стенах вокруг пораженного объекта наблюдаются дыры от шрапнели, скорее всего это боеприпас, который предназначен для уничтожения живой силы. Рассчитан он для ведения боевых действий, а конечно не для ударов по гражданской инфраструктуре и по мирным жителям", - говорит начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук

Что известно о пострадавших и погибших

Удар пришелся на курортную зону - с пляжем, парками, отелями и ресторанами. От взрыва вспыхнул дворец студентов Одесской юридической академии, известный среди одесситов как "замок Гарри Поттера".

По неофициальной информации, там жил экс-нардеп Сергей Кивалов. Его тоже забрала "скорая". Четырехэтажное здание сильно пострадало от огня - мансардный этаж сгорел дотла. Подступиться было тяжело из-за того, что эта часть побережья застроена с нарушениями.

"Здесь есть сложность именно в путях подъезда. Пожарная техника крупногабаритная и очень трудно заехать именно для ликвидации горения", - говорит пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

Оккупанты обстреляли "замок Гарри Поттера" в Одессе

Пять человек погибли. Один из них – проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев. Еще шесть – в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Среди самых тяжелых – четырехлетняя девочка. Всего пострадали тридцать два человека, в стационаре — семнадцать.

"Четыре в крайне тяжелом состоянии, три со сложными травматологическими ранениями и трое с сосудистыми и нейрохирургическими ранениями, осколочными поражениями черепа", — говорит директор Одесской городской больницы Денис Себов.

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Напомним, в ночь на 1 мая Россия снова атаковала Одессу баллистическими ракетами. Погибли три человека.

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