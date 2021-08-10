Среди дрифтеров на Софийской площади был звездный ирландский гонщик

Звезд дрифта с Украины и Ирландии специально пригласили в съемке в центре города.

Два профессиональных дрифтера — украинский и ирландский сегодня приняли участие в дрифт, который закончился скандалом и возбуждением уголовного дела.

Сами же дрифреры сразу после съемок мероприятия и до начала скандала заверили, что на таком покрытию ездить трудно, но были приглашены именно под мероприятие, и говорят, что это действительно уникальный опыт. «Здесь баланса нет вообще, очень скользко и побочный эффект неприятен, что мало дыма. Но в целом, это что-то уникальное, здесь никто такого не делал раньше и думаю, что никто больше не сделает», — говорит украинский дрифтер Александр Гринчук.

Дрифтом остался доволен и приглашен иностранец. «Мы получили удовольствие, сделали хороший контент, это то о чем меня просили», — добавляет ирландский дрифтер Конор Шанаган.

Выкрутасы спортсменов снимала профессиональная техника, пригласили звезд и известных блогеров. Поэтому участники не имели сомнений относительно правомерности мероприятия.

Профессиональные дрифтеры, которые принимали участие в съемках в Киеве, были довольны заездом в начале скандала

В конце концов городские инстанции уверяют, что такой дрифт устроили без разрешения. Организаторы настаивают — разрешение на съемку получили от полиции, с ними вопрос сейчас и выясняют. «Киевская власть оштрафовала Елизавету Олашко, руководителя съемок, на 1700 грн, это все, что могли сделать в рамках закона», — отметил представитель организатора Игорь Луценко.

А тем временем следы от колес спорткаров уже отмывают.

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