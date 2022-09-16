Среди друзей России – две страны-спонсора терроризма: эксперт рассказал, настолько РФ изолирована от мира

Россия сегодня находится в полной международной изоляции. Запрет на выдачу виз россиянам еще больше "усложняет" ситуацию, в результате чего они не могут выезжать за границу даже на отдых.

В результате Россия пытается искать себе новых союзников, среди которых теперь две страны-спонсора терроризма.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, россияне никак не могут ответить на запрет на выдачу виз. Сегодня РФ сама ведет себя к международной изоляции.

"Ну какой у них может быть ответ? Ну не позволят они очень желающим туристам поехать в тур по Золотому кольцу или по Транссибирской магистрали. Ну переживут. Ну пусть запретят они въезд европейцам — сделают себе еще хуже. Россия с такой политикой сама доводит себя до международной изоляции", – сказав Мусиенко.

Эксперт убежден, что уже скоро Россию "отрежут" от остального мира сухопутной границей, и россияне лишатся возможностей путешествовать.

"Страны Балтии, Польша вообще отказались пускать российских граждан даже по выданным ранее шенгенским визам. Я думаю, что к этому присоединится и Финляндия. Таким образом Россию просто отрежут сухопутной границей от возможностей путешествовать. Скорее всего, до этого дойдут", — сказал эксперт и добавил: "Ну и собственно говоря, чего россиянам ехать в Европу? Они же ненавидят Запад, рассказывают, что Запад с ними вроде бы воюет. Так ехать нечего".

Мусиенко подчеркнул, что от максимальных ограничений для россиян Европа и Западный мир только выиграют, ведь станет меньше российской агентуры.

"У них нет возможности спокойно выехать. Пусть думают, пусть ломают голову, как им выехать. Но пусть также осознают – если они задумали такую агрессивную войну, которая должна, по их замыслу, сломать международный правопорядок, — то пусть. Месяц назад Абрамович с своей спутницей был замечен в Геленджике. Не Монте-Карло, не Ницца, не испанское побережье, не Сардиния, а все же там. Я считаю, что там им и место. Россию нужно максимально изолировать, пока их политика не изменится, пока этот политический режим существует в таком формате", — подчеркнул эксперт.

Пока же международная изоляция России все больше углубляется, несмотря на заявления российских чиновников о якобы тесном сотрудничестве с некоторыми странами.

"Как бы они там не делали вид, что у них там шанхайская организация торговли и сотрудничества есть, и они заключают договоренности с Ираном, с Узбекистаном, с Северной Кореей – это не значит, что они не в изоляции. Есть отдельные азиатские страны, которые с ними еще поддерживают связь. Правда, как минимум две из них – это страны-спонсоры терроризма, которой должна быть и Россия. Это Северная Корея и Иран, а остальные страны – Китай или Индия – им выгодна ситуация., потому что у ослабленной России они могут покупать очень дешево нефть и другие ресурсы. Такое положение вещей их абсолютно устраивает. А Россия в это время думает, что они чьи-то стратегические партнеры", — рассказал Мусиенко.

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