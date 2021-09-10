Среди хмельницких школьников, попавших в больницу с отравлением, обнаружили случаи коронавируса

Сейчас 10 детей и один взрослый в тяжелом состоянии из-за симптомов отравления.

Массовая болезнь в хмельницкой школе. В одном учебном заведении симптомы отравления почувствовали сразу 90 школьников. Преимущественно это ученики младших классов. Десять уже оказались в инфекционной больнице.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

У детей сильная лихорадка и тошнота. Первые больные начали поступать в больницу в ночь с 7 на 8 сентября. Все с одной учебного заведения.

Как говорят потерпевшие, им стало плохо после обеда в школьной столовой, симптомы болезни у всех были одинаковые — это симптомы кишечного отравления. В городе срочно собрали комиссию, начали расследование. Образцы продуктов из столовой отобрали. Также временно отстранили от работы работников пищеблока и поваров.

Центр общественного здоровья обнародовал предварительную причину массовой болезни — это вспышка острой кишечной инфекции. Впрочем, известно, что во время исследования у двух детей обнаружили симптомы ОРВИ и соответственно сделали тест на коронавирус, он оказался положительным. Поэтому завтра тестировать всех.

Впрочем пока сказать, что именно вирус вызвал вспышку — никто не может. Специалисты инфекционной больницы очень осторожны в выводах. Ожидают окончательные результаты всех анализов, они будут только через 5 дней.

Между тем школу уже закрыли на карантин, а полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм.

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