Среди лета трассу Одесса-Николаев накрыло градом, а на полях видели волны, как на море

Удар мощного циклона с ливнями и градом почувствовал на себе практически весь Юг Украины.

Насыпало сугробы, словно зимой. Трассу Одесса-Николаев после атаки ночного циклона накрыло толстым слоем града.

Об цен 7 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Новости Украины: трассу "Одесса-Николаев" после атаки ночного циклона покрыло толстым слоем града

В первые минуты водители и пассажиры решили, что на юге среди лета внезапно выпал снег. Но, когда въехали в активную зону непогоды, почувствовали, как по транспорту бьет мощный град. Как только температура воздуха поднялась, он растаял. Воды на полях Николаевщины стало так много, что можно было увидеть даже волны, как на море. Удар мощного циклона с ливнями и градом почувствовал на себе практически весь Юг Украины.

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