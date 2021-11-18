Среди ночи ворвались через гараж и схватили жену и дочь: подробности дерзкого нападения на дом предпринимателя

Среди ночи ворвались через гараж и схватили жену и дочь: подробности дерзкого нападения на дом предпринимателя

Хозяин устроил стрельбу по разбойникам.

В Киевской области в четыре утра в дом местного предпринимателя ворвались мужчины в балаклавах. Злоумышленники схватили женщину и ее дочь, потребовали отдать драгоценности. Хозяин дома не растерялся и начал стрелять в нападавших из травматического пистолета.

О том, чем все закончилось – 18 ноября говорится в сюжете ТСН.16:45.

Оружие напугало нападавших и те бросились наутек — через окна и двери. Двоим удалось скрыться, третьего нашли полицейские, прибывшие по вызову через несколько минут. Нападавший был ранен, поэтому соучастники оставили его, чтобы самостоятельно выйти из окружения.

Раненому мужчине удалось пробежать по лесной полосе несколько сот метров, но его нашел служебный пес. Увидев полицейских, злоумышленник сразу рассказал информацию, где проживали, в какой квартире, сколько их было.

"Они проникли в дом через гаражные ворота, которые предварительно сканировали", — отметил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Мужчина устроил стрельбу по разбойникам, которые ворвались к нему домой

Хозяйка дома после пережитого предпочитает не вспоминать подробности.

"Я проснулась от того, что необычные звуки на первом этаже, вышла из своей комнаты. Увидела, как люди в черном ворвались....Начались выстрелы. Потом оказалось, что это мой муж стрелял...Это страшно, никому не пожелаю, врагам не пожелаю", – говорит она.

Еще одного нападавшего полицейские обнаружили уже через несколько часов. Это граждане Турции и Казахстана. Оба уже под стражей, иностранцы могут пробыть в Украине до 12 лет, но в тюрьме. Их подельника полицейские продолжают искать и проверяют, не успела ли эта банда совершить другие преступления.

Напомним:

В Киевской области банда злодеев связывала хозяев, накрывала им лицо подушками и грабила дома. Грабителей удалось задержать. Злодеями оказались киевляне 36, 24 и 41 лет.

накрывала им лицо подушками и грабила дома. Грабителей удалось задержать. Злодеями оказались киевляне 36, 24 и 41 лет. Также под Киевом дерзкое нападение на детей произошло накануне Дня независимости. Мужчина ночью ворвался в чужое помещение — порезал 8-летнего мальчика и сломал нос 14-летней девочке.

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