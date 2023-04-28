Среди погибших может быть годовалый ребенок: уманчанка о последствиях ракетного удара

В пятницу, 28 апреля, российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Умани. Среди погибших – трое детей.

В результате российского удара по Умани погибли трое детей. Одному из них недавно исполнился год.

Об этом ТСН.ua рассказала одна из пострадавших, ссылаясь на данные местных интернет-сообществ.

"Одну из умерших я знаю — это очень молодая девушка, ей 28 лет. Мальчику недавно исполнился один год. В интернет-сообществе написано, что их нет в живых", — рассказала женщина.

В свою очередь, спикер полиции Черкасской области Наталья Ткачук нам ответила, что этот факт пока официально не установлен.

Напомним, количество жертв российского теракта в Умани по-прежнему растет. Сейчас известно о 17 погибших, среди которых трое детей.

ТСН.ua собрал все подробности трагедии в Умани.

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