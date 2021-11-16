Среди пострадавших и мать нападавшего, которую он избил палкой: шокирующие подробности погрома в больнице на Львовщине

Мужчина крушил все на своем пути и нападал на пациентов.
Во Львовской области 30-летний мужчина на рассвете ворвался в Комарновскую городскую больницу и устроил погром. Досталось трем пациентам, среди которых его мать. Как выяснилось, у мужчины есть психические расстройства.
О том, как обезопасить медиков и больных от опасных ситуаций — 16 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Пока женщина в больнице, за ее сыном присматривают родственники. Все разы, когда он навещал маму, вел себя спокойно, вспоминают медики. Именно они первыми узнали мужчину и рассказали об этом копам.
После ночного приступа половина пациентов из разгромленых отделений выписалась. Решили – что выздоравливать дома будет безопаснее.
Теперь глава ОТГ, которого только недавно избрали, размышляет, как защитить больницу от подобных ситуаций.
"Надо будет дверь укрепить и установить решетку. Будет офицер громады, который будет постоянно дежурить на территории", — отметил Игорь Черевичник.
Но даже, когда такой офицер появится, круглосуточно больницу все равно никто не будет охранять. Это слишком дорого для бюджета небольшого города.
Напомним:
- В Василькове на Киевщине подвыпивший мужчина пришел в приемное отделение больницы и угрожал медсестре оружием, чтобы та быстрее оказала помощь его жене. Как выяснилось, и нападающий, и его жена были выпившие.
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