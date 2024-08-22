Среди трофеев – Т-90: "Пчелы Бессарабии" будут помогать побратимам в тылу (фото, видео)

"Пчелы Бессарабии" готовятся к расширению производства, ведь потребность в их дронах растет каждый день.

Они называют себя "Пчелы Бессарабии". А их дроны – уничтожают врага. Среди трофеев, в том числе – мощный российский танк Те-90 "Прорыв". Военные ветераны, которые после ранений вернулись в тыл, решили помогать побратимам отбивать у врага свою землю – дронами. Сейчас производят около тысячи беспилотников в месяц и планируют кратно увеличивать эту цифру. Как именно и для кого, прежде всего, создают "эти пчелы" — далее в сюжете ТСН 1+1 в марафоне "Єдині новини".

Многодетный отец Василий Бондаренко встал на защиту Украины в начале полномасштабного вторжения. Служил в разведке Нацгвардии и изучал беспилотные комплексы.

"Уже к тому времени все говорили о том, что именно беспилотные комплексы, за ними будет будущее, тот, кто понимает в технологиях, может их очень быстро освоить, и это дает преимущество перед врагом", — говорит руководитель Василий.

В это время, говорит, возникло желание основать собственный цех сборки. Начал с команды – единомышленников искал среди ветеранов войны, которые могли бы разрабатывать дроны для особых задач.

"Мы всегда ждем, что появится какая-то очень трудная задача, которую мы охотно попробуем сделать. То есть у нас есть инженеры, которые постоянно совершенствуют, выбирают какие-то специфические частоты, какой-то искусственный интеллект. Для нас это занятие интересное, приносит пользу для государства, и мы этим самым делаем хорошие вещи", – отметил он.

Отвечая на вопрос, если бы возникла задача сделать дрон, который мог кремль атаковать, взялись бы они за это, Василий заверил, что взялись бы.

Максим работает в команде инженером полетных систем. Он получил ранение на херсонском направлении и не сумел вернуться на фронт. То, что его позвали в команду "Пчел Бессарабии", считает удачей.

"Военные, которые возвращаются, очень большая часть страдает ПТСР и им нужна помощь и уважение, но не надо их жалеть, чтобы он понимал, что он все еще жив, и он должен продолжать бороться, переквалифицироваться, найти себе работу", – говорит Максим.

Реабилитацией называет свою работу Дмитрий. Он тоже многодетный отец. На войне он был оператором дрона-разведчика, участвовал в деоккупации Херсонщины, но из-за ранения не смог продолжить службу.

"Для меня это и лечение, потому что у меня было, я уже не считал микроконтузий и серьезные контузии оно дало себе, и я себе сказал: нет, я не хочу быть овощем. Здесь ты берешь, вот паяешь и размышляешь (показывает на сердце), вот здесь я бы запаял эту часть, эту, плюс ребята. Кто приезжает, сам это знаю, ты не хочешь разговаривать ни с кем месяцами, ты не хочешь никого видеть. И это выход, это, действительно, выход", – говорит Дмитрий.

Дрон на стенде делает резкие качели.

Дрон на стенде делает резкие качели/Фото: ТСН

Перед тем, как дрон передают в бой, его тщательно тестирует россиянин Вячеслав. 13 лет назад он приехал в Украину и женился. Здесь у него родилась дочь. Поэтому без раздумий стал разрабатывать дроны, чтобы уничтожить бывших земляков, напавших на его новую родину.

"У меня образование связано с самолетами. Плюс внутренне будем учитывать, что я таким образом передаю поздравления бывшим соотечественникам за то, что они сделали с моей страной, когда я приехал. Я защищаю семью", – говорит инженер-разработчик Вячеслав.

Чтобы понимать возможности своих беспилотников, команда разработчиков проводит специальные тренировки. Дмитрий показывает на авиасимуляторе, как с помощью fpv-дрона уничтожить вражеский вертолет. Такую операцию украинские военные уже успешно провели в реальности.

"Пчелы Бессарабии" готовятся к расширению производства/Фото: ТСН

В планах парней создать школу для операторов беспилотников. Учиться управлять ими, говорят, можно с детства. В настоящее время "Пчелы Бессарабии" готовятся к расширению производства, ведь потребность в их дронах растет каждый день.

К слову, немецкое издание BILD, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Украина вскоре применит дальнобойные дроны, которые могут атаковать даже Урал и Заполярье. По информации издания, уже в этом году Украина сможет запускать дроны с дальнобойностью до 2000 км и больше. Они восполнят дефицит ракет средней и большой дальности. По данным источника, к концу года сразу 10 производителей поставят ВСУ дроны с дальнобойностью до 2500 км.

Напомним, украинский беспилотник уничтожил в России уникальный радар ядерного сдерживания.

Среди трофеев - Т-90! «Пчелы Бессарабии» будут помогать побратимам в тылу!

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