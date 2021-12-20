Среди украинцев набирают популярность быстрые кредиты: почему вырос спрос и как не попасть в ловушку

Среди украинцев набирают популярность быстрые кредиты: почему вырос спрос и как не попасть в ловушку

Тенденция продолжается с 2019 года.

В этом году услуга скорых кредитов стала рекордно популярной среди украинцев: 50 млрд грн в микрокредит. По сравнению с 2020 годом, сумма заемных средств увеличилась на четверть миллиарда.

Почему вырос спрос на микрокредиты и как взять эти средства с минимальными рисками, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

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В Украине микрокредиты или же быстрые кредиты набирают популярность. Такая тенденция продолжается с 2019 года. Например, если в два года назад ежемесячно в среднем выдавали более 950 тыс. кредитов, то в этом году 1,2 млн. грн. К слову, это несмотря на то, что микрокредиты – это наиболее дорогой вид ссуды, который только существует.

Экономисты такую популярность займов объясняют доступностью. Такие конторы сейчас почти на каждом шагу: неподалеку остановок, рынков, прямо в жилых кварталах. Кроме того, это удобно. К примеру, если банк требует много справок и документов перед согласованием, то микрофинансовые организации попросят только номер телефона и паспортные данные. Суммы, которые обычно предоставляют, до 30 тысяч гривен.

В этом году быстрые кредиты стали рекордно популярными

"К сожалению, низкий уровень финансовой грамотности сразу трансформируется в большой спрос на предоставление микрокредитов. Конечно, еще и их большая доступность. Более 80% заявок на получение средств удовлетворяются. Действительно, там удобный софт, удобный сервис по получению займов", — говорит экономист. Григорий Кукуруза.

В среднем, сумма одного кредита составляет 4,5 тыс. грн. Тратят их украинцы в основном на повседневные, бытовые нужды. Речь не идет, к примеру, о покупке бытовой техники.

Важно отметить, что большинство таких кредитов люди возвращают вовремя – около 80% от общего количества. Просрочившие попадают в еще большую долговую яму, ведь из-за очень высоких процентных ставок сумма штрафов набегает мгновенно и часто преувеличивает сам размер кредита в несколько раз. В этом случае микрофинансовые организации могут подать в суд.

Экономист Григорий Кукуруза говорит: проблема украинцев в том, что не все придают значение процентным ставкам и невнимательно читают договор. Тем более если человек делает это онлайн. Но, как показывает статистика, 85% микрокредитных договоров оформляются именно дистанционно через Интернет. Поэтому, по возможности, выбирайте вариант живого общения с консультантами.

Экономисты советуют перед тем, как обращаться за скорым кредитом, хорошо подумать, у кого именно брать кредит. Выбирать следует среди тех компаний, которые пользуются наибольшей популярностью. Чтобы не встретить выплаты огромных процентов, не стоит ждать последний день погашения кредита и тем более не просрочивать его. Берите только такой кредит, сумму которого вы можете закрыть в ближайшее время. Также внимательно прочтите условия возврата денег, какие штрафные санкции предусмотрены в случае просрочки задолженности.