"Средний палец" и драка: как Верховная Рада возвращала независимость НАБУ и САП и что известно о скандалах

Верховная Рада Украины возобновила полномочия НАБУ и САП / © ТСН.ua

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Детективы НАБУ и прокуроры САП будут работать независимо от Офиса генерального прокурора. Закон об этом в прямом эфире и под микроскопом общества и международных партнеров Украины таки приняла Верховная Рада.

Свои голоса за восстановление полномочий антикоррупционных органов отдали более трех сотен народных избранников. Ради этого экстренного заседания Рада даже вышла в живой эфир и — депутаты сразу показали не совсем парламентское поведение, например: драка или непристойные жесты.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

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Как происходило голосование в Раде

В день Х митинг с картонками, вместо площади возле театра Франко, располагается ближе к Верховной Раде. Люди выстраиваются вдоль улицы Грушевского, по которой народные депутаты направляются на работу.

К протесту присоединяются и некоторые оппозиционные народные депутаты. В частности, Владимир Вятрович говорит — народный протест стал одним из решающих факторов давления на власть.

Впервые с начала полномасштабной войны, несмотря на риски безопасности, заседание парламента транслируют в прямом эфире. И сразу — зрители узнают старый добрый украинский парламент. Пинками обмениваются однопартийцы «Слуги народа» — Владлен Неклюдов и Геннадий Касай. Соратник Юлии Тимошенко — Сергей Власенко показывает средний палец другому депутату.

Так депутаты собрались на заседание по восстановлению полномочий НАБУ и САП. В том, что депутаты поддержат это без проблем — не было сомнений задолго до голосования. Поэтому избранники уделяют отведенное им законом время для красноречия.

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Больше всего запоминаются двое нардепов. Юлия Тимошенко почему-то усомнилась в образованности митингующих. А сами антикоррупционные органы, которые Украина действительно создала как предпосылку евроинтеграции, Тимошенко сравнила с «петлей для собак». Марьяна Безуглая выбрала роль эпизодическую, но яркую — бегущей строки.

От бывшего монобольшинства, которое и заварило кашу с урезанием прав НАБУ и САП — слово берет лидер фракции Давид Арахамия. Лаконично заявляет: «слуги народа» слышат призывы людей и поэтому он просит депутатов поддержать президентский законопроект. Закон принимают конституционным большинством.

Очевидно, что большинство из более чем трехсот нардепов, которые восстановили независимость антикоррупционных органов, в прошлый вторник голосовали, мягко говоря, по-другому. Например, Юлия Тимошенко, Нина Южанина и Мустафа Джемилев голосовали «за» скандальный законопроект. Вчера Тимошенко не нажала ни одной кнопки. «Слуги народа» Леся Забуранная, Жан Беленюк, Сергей Штепа и представительница «Голоса» Тамила Ташева даже публично извинялись за то, что урезали полномочия НАБУ и САП. Наиболее радикально поступил мажоритарщик из Житомирщины Дмитрий Костюк, который вышел из президентской фракции.

Трагической политической ошибкой голосования на прошлой неделе называет один из «слуг народа» Алексей Жмеренецкий. Он говорит — депутаты не знали за что голосуют, хотя правки, которые вызвали у общества столько возмущения внес один из «слуг народа» Максим Бужанский, известный своими пророссийскими взглядами, в частности, уже во время полномасштабной войны отказался в одном из прямых эфиров отвечать ведущему на лозунг «Слава Украине!» и переходить на украинский язык.

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Теперь, по словам Жмеренецкого, фракция пережила внутренние разборки и заживет по-новому.

Что известно об инцидентах в Раде

И напоследок — об инцидентах, которые мы видели в прямом эфире. Причина поединка «слуг народа» Неклюдова и Касая остается неизвестной.

А вот кому адресовал свой средний палец Сергей Власенко становится понятно, когда фракция «Европейская солидарность» окружает парламентскую трибуну и требует извинений или наказания для него за неэтичное поведение. Власенко не сдается и не раскаивается. Более того — соратник Тимошенко указывает кому был адресован жест: «Министр экономики правительства Януковича… подавал генпрокурора без высшего образования».

Будут ли следующие заседания Рады транслировать вживую — пока неизвестно. А вот активисты возле парламента в память о картонном протесте оставляют стену лозунгов с пожеланиями к власти. Одно из главных напоминаний: «Власть — это народ».

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