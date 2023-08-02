Средств на достройку ЖК в Киеве нет: подробности скандала вокруг "Киевгорстроя"

После громкого скандала с Игорем Кушниром, главой холдинговой компании "Киевгорстрой", мэр Киева Виталий Кличко, отстранил его от управления компанией.

Отмечалось, что самый большой строительный холдинг (80% акций которого принадлежит общине Киева) проверит депутатская комиссия Киевсовета, а также международные аудиторы. Между тем, в самой компании подтверждают, что у них недостаточно средств на достройку ЖК. Инвесторы опасаются, что дома не достроят, а они останутся без жилья.

Действительно ли это так, кто именно проверяет крупнейшего в городе застройщика и есть ли у инвесторов основания волноваться о своем жилье, сайт ТСН.ua расспросил Николая Поворозника, первого заместителя главы КГГА.

Николай Поворозник, первый заместитель председателя КГГА /фото КГГА

Когда закончат проверку

Начался ли аудит и проверки ХК "Киевгорстрой", о которых неоднократно заявляли столичные власти?

Да, проверка холдинговой компании "Киевгорстрой" уже начата. Работает временная депутатская комиссия Киевсовета, а также начлся аудит, который проводит специализированная международная аудиторская компания.

После обнародования журналистского расследования о "Киевгорстрой" решение о проверке деятельности компании было принято на ее Наблюдательном совете. Да, проверка уже начата. К этому процессу привлечены несколько аудиторских компаний. Одна из них из "Большой четверки", чтобы все досконально проанализировать и знать, что нам делать дальше.

Сколько будет продолжаться аудит?

Я думаю, что в начале осени мы уже будем иметь его первые результаты.

Есть ли уже результаты проверки компании "Киевгорстрой", проводимой депутатами Киевсовета. Выявлены ли нарушения?

Временная комиссия Киевсовета тоже работает. Депутаты регулярно проводят заседания, они наполовину закрыты и открыты. Насколько я понимаю в соответствии с регламентом. Члены комиссии затребовали от компании определенные документы, получили их и сейчас анализируют. Думаю, что после этого они тоже озвучат свои выводы согласно результату.

У всех застройщиков в Киеве сейчас есть вопросы по оборотным средствам / Фото: Unsplash

Эксперты говорят, что ситуация вокруг объектов компании "Киевгорстрой" угрожающая – на достройку домов критически не хватает средств. Что планируют делать столичные власти, чтобы исправить эту ситуацию?

Ситуация с ХК "Киевгорстрой" ничем не отличается от всех крупных строительных компаний, работающих сейчас в Киеве. Они столкнулись с огромными проблемами, учитывая общую ситуацию на строительном рынке во время войны – с покупкой квартир и другой недвижимостью, которую они строят.

У всех застройщиков сейчас есть вопросы по оборотным средствам, но я бы не называл эту ситуацию, какой-то чрезвычайно угрожающей. Поэтому аудиторская компания из "Большой четверки" должна ответить на все вопросы: что нужно делать, как нужно реорганизовывать и настраивать работу ХК "Киевгорстрой" для того, чтобы выходить из кризиса. Причем нужно учитывать ситуацию на рынке в целом, а не анализировать работу только одной компании.

Выделит ли город 1 миллиард

Ранее чиновники компании "Киевгорстрой" заявляли, что просят из городского бюджета 1 миллиард гривен, чтобы возобновить строительство на своих площадках. Город выделит такие деньги, и при каких условиях?

Решение об этом – точно должно быть не импульсивным. Его точно никто не будет принимать без понимания сложившейся в этой компании полной ситуации. Тем более что Киев является владельцем большой части акции частной акционерной компании "Киевгорстрой", поэтому давайте подождем, когда будут предложены и наверняка приниматься какие-то решения. Сейчас об этом рано говорить, потому что меня всегда пугали суммы – необоснованные, а тем более со многими нулями.

На достройку ЖК требуются значительные капиталовложения / Фото: pixabay.com

Инвесторы, вложившие средства в строительство квартир сейчас очень взволнованы из-за скандала вокруг ХК "Киевгорстрой", люди боятся потерять свое жилье, что вы можете им сказать?

Компания не отказывалась и не отказывается от взятых на себя обязательств. Сейчас все работают в условиях военного положения. Для того чтобы строить, нужны капиталовложения. Из этого и возникают все другие сопутствующие проблемы.

Я думаю, что компания "Киевгорстрой", как была, так и останется одной из крупнейших строительных компаний столицы, выполняющей свои обязательства перед инвесторами.

Ранее сайт ТСН.ua сообщал, что строительство жилья в Киеве почти остановлено: "Киевгорстрой" просит миллиард, чтобы завершить недострои.

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