Средства с сюрпризом: как украинское производство из Макарова создало хит, который продается в ЕС

История компании Uniks

«Бомбочки» с разноцветными обертками, необычными названиями и таким приятным ароматом, что его хочется почувствовать еще раз. На полке магазина они выглядят легко и игриво, но за этой красотой стоит серьезная работа. И выполняют ее в Макарове, на небольшом украинском предприятии. Его создали две женщины — Татьяна и Анна.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЭТО ПРОСТО НЕВЕРОЯТНО! Две украинки создали компанию, которая опережает мировые тренды косметики!

История создания компании

«Компания Uniks была основана в 2001 году, на сегодняшний день нам 24 года. В 2001 году основали компанию родители моей партнерши. И это была одна из лучших компаний по дистрибуции косметики и бытовой химии на территории Луганской области, потому что они там проживали», — рассказывает Татьяна Быць, совладелица компании Uniks.

В 2013 году компания Uniks закончила свой первый этап работы. Из-за всем известных событий на востоке семья Анны переехала в Киевскую область. Татьяна познакомилась с будущей напарницей на косметическом проекте. С тех пор они начали совместную работу. Но даже с опытом и планами, первый шаг был самым трудным.

«Самый большой страх — это начать. У тебя есть огромная мечта, ты долго возле нее ходишь, думаешь и думаешь. А первый шаг — это самое трудное. Когда я своему мужу сообщила о том, что мы будем строить бизнес, что мы будем заниматься производством, первое, что он мне ответил: „Ох, это твое дорогое хобби!“, — вспоминает Татьяна Быць, совладелица компании Uniks.

Уже через три года работу компании перезапустили. Тогда на производстве работали всего четыре человека, а сегодня команда значительно больше — около полусотни сотрудников.

«У меня работают надежные работники, особенно на производственных процессах: руководят, выставляют планы и задачи всему производству. Девушки начинали вместе с нами, сейчас они бригадиры», — рассказывает Татьяна Быць, совладелица компании Uniks.

Продукция компании Uniks / © ТСН

Ассортимент компании

Начиналось все с простой, но очень удачной идеи — выпустить небольшую линейку гелей для душа и жидкого мыла. Со временем ассортимент стал шире, и среди продуктов появились настоящие фирменные позиции.

«Это, конечно, бомбочки для ванны, с игрушкой внутри и с разными интересностями. Детям очень нравится. Они собирают коллекции. Сейчас мы выпускаем новинку. Внутри будут сквиши, которые можно будет пожевать, которыми можно будет играть. И также можно найти серебряный браслетик. Это буквально, как говорится, с пылу, с жару», — делится Татьяна Биць, совладелица компании Uniks.

Как изготавливают продукцию

А еще среди хитов — пенка в форме лапки. Вы, наверное, видели ее на видео в соцсетях, но вряд ли представляли, как она рождается. Поэтому сейчас — эксклюзив: закулисные кадры производства!

«Сейчас вы видите на линии термоусадку такого продукта, как „Пенка-лапка“ торговой марки MilkyDream. В этой панели усаживается этикетка. Здесь происходит подсушка продукта. Далее на круглом столе собирается и происходит вкладка продукции в ящик. А дальше — проверка качества, на склад и к потребителю», — делится секретами Татьяна Биць, совладелица компании Uniks.

Что разрабатывает лаборатория компании

Особенность компании — это возможность создать собственный продукт для любого. Представьте, у вас есть идея крема или маски для лица, но вы не знаете всех нюансов производства. Здесь на помощь приходит лаборатория Uniks.

«Прежде всего для того, чтобы родился продукт, нужна идея. Мы получаем идею, запрос от нашего клиента, после чего имеем данные, какой продукт он хочет видеть. Цвет, запах, консистенция, в каком виде упаковки, какое маркетинговое описание данный продукт должен нести, соответственно, какие активные компоненты под этот маркетинг мы должны положить, для того, чтобы продукт работал», — рассказывает Мария Удовенко, главный технолог компании Uniks.

Когда все данные собраны, команда Uniks переходит к самому важному этапу — подбору сырья. И здесь нет границ: компоненты приходят из любого уголка мира. Каждый ингредиент уникален и помогает создавать продукты, которые не просто соответствуют современным стандартам, но и опережают мировые тренды косметики.

«После сбора всех сырьевых компонентов, мы начинаем разработку нашей формулы, чтобы добиться именно той консистенции, которую хочет наш клиент. После этого тестируем нашу рецептуру на всех этапах от стабильности, чтобы обеспечить срок годности, внешний и товарный вид нашего продукта и, соответственно, обязательно тестируем на совместимость с упаковкой, чтобы продукт был дружественный с упаковкой и был стабилен на прилавках нашего магазина, чтобы вы непосредственно приобрели качественный товар и были довольны», — объясняет Мария Удовенко, главный технолог компании.

Как изменилась работа из-за полномасштабной войны

Казалось бы, предприятие мечты: развивается, производит, импортирует, угождает каждому. Но наступил день, который стал переломным для всех. Накануне полномасштабного вторжения команда осуществляла последние платежи и на полную отдачу работала по графику… а уже на следующий день стало понятно, что мир изменился.

«В этот день работники уже не вышли на работу. 24 февраля (2022 года, — Ред.) нам удалось сделать одну отгрузку товара, и 25-го, когда приезжали сюда собирать антисептики, потому что наша община готовилась к этим событиям. Ну как готовилась, то, что можно было готовить: антисептические средства, простыни, которые рвали, потому что понимали, что будут какие-то раненые, придется оказывать какую-то первую помощь. Антисептики мы забрали, но после этого уже не попали на территорию производства, потому что начались серьезные обстрелы, и шла колонна танков мимо Макарова, и здесь происходили очень-очень горячие события», — вспоминает Татьяна Быць, совладелица компании Uniks. Более месяца предприятие было пустым. За это время производственное помещение превратилось в форпост — крайнюю точку обороны, где стояли наши военные, а через поле уже сидели россияне. Даже сегодня на территории видны следы боев: окопы, остатки минного поля, которое и сейчас разминируют по кусочкам, напоминая о тех страшных днях. «Когда мы сюда вернулись, увидели картину, как после апокалипсиса: не было ни одной стеклянной рамы, была разбита крыша, были разбиты стены, но первое, что мы начали делать, — убрали, вынесли огромное количество металлолома, и сейчас это тоже продолжается по производству, у нас есть еще места, где происходят восстановления, и еще тоже определенные какие-то вещи обновляются», — рассказывает Татьяна Быць, совладелица компании Uniks.

Когда восстановили свет и включили бладнання, сердце буквально вылетало из груди от волнения, говорит Татьяна, вся техника работала! Это был момент, когда вера вернулась. Особенно символично, что все события выдержал кремовый реактор, приобретенный еще до войны при поддержке Райффайзен Банка.

«Это оборудование пережило военные действия. И тогда, когда мы вернулись сюда после полномасштабного вторжения, реактор еще был в кредите. Нам удалось хорошо и вовремя выплатить кредит. Также хочу поблагодарить за то, что Райффайзен Банк дал нам возможность кредитных каникул. Но не просто кредитных каникул, а смещение этих кредитных каникул, что позволило нам легко и вовремя выплатить наши обязательства», — говорит Татьяна Биць, совладелица компании Uniks.

Как Райффайзен Банк поддержал компанию

Райффайзен Банк первым поддержал Uniks после релокации из Луганска. Именно это сотрудничество и помогло выйти компании на новый уровень.

«Предприятие Uniks пришло к нам в Райффайзен Банк еще в 2016 году. В 2020-м мы уже начали с ними свою историю кредитования. Сначала это был маленький лимит-овердрафт, а в следующем году компания обратилась за финансированием на приобретение оборудования для расширения своего бизнеса. В то время это была маленькая компания, которая только развивалась, становилась на ноги», — рассказывает Ярослава Конченко, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Киевской области Райффайзен Банка.

Со временем предприятие расширяло производство, покупало оборудование, запускало новые продукты. И все эти годы — банк поддерживал клиента даже в самые сложные периоды.

«Если посмотреть назад в историю, посмотреть в историю независимости, у нас никогда не было времен, когда не было каких-то дополнительных рисков, которые следовало учитывать при выдаче кредитных средств. Кредитование — это всегда риски. На этот раз это была война. Но на самом деле живой бизнес, владелец которого обладает предпринимательскими способностями, способен выстоять в любых условиях. И такие клиенты, как наш Uniks, они особенно заслуживают внимания и поддержки, потому что компания производит готовый продукт, что чрезвычайно важно в наше время», — говорит Ярослава Конченко, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Киевской области Райффайзен Банка.

Сегодня 70% финансовых операций предприятия — в Райффайзен Банке. Uniks пользуется валютными услугами, депозитами, зарплатным проектом и несколькими видами кредитования. Все это — пример развития бизнеса, а вместе с ним — и экономики страны.

«За эти годы компания выросла из маленького клиента в известного известного производителя с большими производственными мощностями, то есть они были микроклиентом, а сейчас стали клиентом среднего бизнеса. И мы очень тем радуемся, когда видим, как наши клиенты растут у нас на глазах», — отмечает Ярослава Конченко, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Киевской области Райффайзен Банка.

Где можно купить продукцию компании

Сегодня продукцию Uniks можно найти практически в каждом крупном магазине Украины, а еще — за рубежом: в Молдове, Грузии, Узбекистане, а также на рынках ЕС — в Литве, Латвии и Эстонии. Компания не останавливается на достигнутом и стремится развивать новые направления, делая украинские бренды узнаваемыми и конкурентными в мире.

«Мы планируем развивать люксовые бренды, торговую марку BeTrendy. Мы понимаем, видим и хотим, чтобы украинские продукты и украинские товары воспринимались как что-то очень хорошее, что-то очень достойное, с хорошей репутацией, с хорошей текстурой, с хорошим результатом», — делится планами Татьяна Биць, совладелица компании Uniks.

Предприятие из Макарова продолжает работать и расти, несмотря на войну, которая изменила жизнь всей Украины. История Uniks — об украинских женщинах, которые не боятся брать ответственность и создавать собственный продукт. О людях, которые не опускают руки даже тогда, когда кажется, что силы на нуле. А еще о качественной продукции, которая станет отличным подарком женщинам и девушкам.

