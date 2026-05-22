"Срезают кожу с головы": Лубинец шокировал зверствами и количеством пыток в плену РФ

Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что задокументировано 695 видов пыток, которые Россия применяет к военнопленным и гражданским украинцам в неволе. Среди них — электрошок, избиение, увечья во время бритья и голод. Также Украина верифицировала 186 мест содержания пленных в РФ и в оккупации.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека рассказал во время презентации проекта «Сделано в России. Доставлено в плен».

Пытки в российском плену — есть 695 видов

Лубинец заявил о системном применении пыток к украинским военнопленным и гражданским заложникам в РФ.

«Например, я помню, общался с ребятами из числа возвращенных. Парень, который был ранен, выходил из „Азовстали“. Так вот на „приемке“, когда все понимали, что у него ранение в ногу, его били именно по этой ноге. И после этого он не получал никакой медицинской помощи», — сообщил омбудсман.

По его словам, в рамках проекта официально задокументировано 695 видов пыток, которые применяет Россия. Среди них — избиения, физические издевательства, сексуальное насилие и психологическое давление.

«Военнопленных душат, бьют, используют электрошокеры, травят собаками, заставляют иногда по 18 часов стоять на одном месте. А как только ты начинаешь приседать, тебя сразу начинают физически бить», — рассказал Лубинец.

Также системно фиксируются антисанитария и голодание как методы принуждения. Сейчас задокументировано 860 случаев ненадлежащих условий содержания.

«Один из видов пыток — они все шокируют, — но, например, есть так называемый парикмахер. Это во время бритья специально срезают не только волосы, а прямо куски кожи с головы. И если человек начинает кричать, то его тут же физически снова бьют и применяют электрошок», — рассказал омбудсман.

РФ удерживает пленных украинцев в 186 местах

По данным международных партнеров, установлено 29 мест содержания украинцев: 18 — на территории РФ и 11 — на временно оккупированных территориях Украины. В то же время благодаря работе Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины удалось верифицировать 186 мест содержания украинских военнопленных и гражданских заложников на территории РФ и оккупированных частях Украины.

Отдельно Лубинец отметил, что для содержания пленных используют самые отдаленные регионы РФ, в частности Сибирь, где условия особенно тяжелые.

«Сибирь с чрезвычайно тяжелыми условиями. Я не буду рассказывать, что все 186 мест, они примерно плюс-минус одинаковые, негативно настроенные, не приспособленные места для содержания украинских военнопленных. Я могу прямо по списку рассказывать часами: Мордовия, Кашин, Камышин, Ростов, СИЗО, исправительные колонии, в Луганской области, в Донецкой области. По всем этим местам отдельно поднимаются вопросы со стороны ребят, которые вернулись из плена. Просто элементарно рассказывают, что там происходит, и требуют действенной реакции», — рассказал омбудсман.

Лубинец раскритиковал мир за отсутствие реакции на военные преступления РФ

Он также раскритиковал реакцию международного сообщества, отметив, что партнеры Украины хорошо знакомы с преступлениями РФ еще с 2014 года, однако не демонстрируют достаточно решительных действий.

«Сколько раз мы кричали на весь мир, сколько просили, требовали действенной реакции. Гораздо легче делать вид, что что-то там происходит, но не настолько уж плохо, потому что иногда гораздо лучше торговать с РФ, получить бенефиты, чем наконец начинать требовать действенной реакции от всех международных организаций, международных партнеров. Если бы мир понимал, что РФ не просто понимает — это сигнал для продолжения, это сигнал, что она может делать абсолютно все, с кем угодно, и никакого наказания для них не будет. И в этом основная проблема современного мира», — высказался Лубинец.

Он подчеркнул, что сейчас международная система защиты прав человека фактически не работает в отношении государств, которые системно пытают пленных, удерживают гражданских заложников и депортируют детей.

«И название этой страны — Российская Федерация. Там не работает ни один из международных инструментов. И мы об этом должны сегодня говорить, и искать дополнительные возможности влияния на Российскую Федерацию«, — акцентировал омбудсман.

Напомним, стало известно, что российские оккупанты замучили до смерти начальника медицинской службы «Азова» Александра Крохмалюка, который попал в плен после выхода из «Азовстали», пережил Оленовку и застенки Таганрога и Камышина. В сентябре 2025 года его тело вернули в Украину во время репатриации. Судмедэкспертиза во Львове зафиксировала многочисленные переломы ребер и тупую травму грудной клетки. Заместитель командира 1 корпуса Нацгвардии «Азов» Святослав «Калина» Паламар призвал международное сообщество и украинских чиновников перейти от мониторинга к жестким действиям, чтобы защитить военнопленных, пока еще есть кого возвращать.

