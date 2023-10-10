"Срочно депортировать россиян": эксперт о намерении Путина напасть на страны Балтии и НАТО

Кремлевский диктатор Владимир Путин действительно может намереваться воспользоваться паузой в войне и атаковать страны Балтии и НАТО. Странам Балтийского региона сейчас нужно проверить всю свою территорию, депортировать россиян, закрыть входы и выходы и не допустить ползучей экспансии.

Об этом в эксклюзивном интервью для ТСН.ua заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Гибридное вторжение"

Это реально, ведь поставлена задача создавать так называемый Ленинградский военный округ. Он в свое время был одним из форпоста Советского Союза для противостояния с НАТО», — сказал эксперт.

“Сейчас идет подготовка к вторжению, скорее всего, гибридному вторжению в страны Балтии. Быстро у них это не получится, им нужно подготовиться, лет пять – до 2028 года. Именно эту дату недавно озвучивал президент Зеленский ”, – отметил Свитан.

По его словам, если сейчас не разгромить российскую армию на территории Украины, не давая возможности им восстановиться, то лет через пять россияне двинутся в сторону стран Балтии, к тому же гибридно.

Как может произойти вторжение?

“Они не будут нападать в чистом виде на страну НАТО. А гибридную войну, которую уже отработали по так называемым ДНР и ЛНР, они точно запустят, а дальше уже подключатся основные силы для помощи тем формированиям, которые будут внутри стран Балтии», — отметил эксперт.

Это будут формирования тех россиян, которые сейчас находятся на территории стран Балтии. Они сначала проникнут, забазятся на территории, затем начинают выполнять задачи Москвы, которые в конечном счете приводят к обострению конфликта на данном этапе, а затем подключаются вооруженные силы РФ. Они отработали эти механизмы на нашей территории, поэтому то же будет в странах Балтии”, — считает Свитан.

"Странам Балтийского региона нужно сейчас очень жестко проверить всю свою территорию, депортировать россиян, закрыть входы и выходы и не допустить эту ползучую экспансию на своей территории", — резюмировал он.

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Напомним, в стране-агрессорке РФ планируют заморозить войну в Украине, чтобы возобновить военный потенциал до 2028 года. Соответствующее заявление сделал 5 октября президент Украины Владимир Зеленский во время третьего саммита Европейского политического сообщества.

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