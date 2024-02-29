Срочное заявление Сырского: что происходит на фронте и что захватили россияне

Наши военные и днем, и ночью отражают вражеские атаки, но россияне суют и суют.

Промахи командиров на фронте, пришествие российских, утрата и возврат территорий. На линии столкновения ситуация тяжелая – громкое заявление о ходе боев сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и назвал одну из причин потерь территорий. Впрочем, всколыхнула страну и еще одна трагедия на фронте – во время боевой задачи погибла целая группа спецназовцев. Что говорит главком, что происходит на фронте и известно о гибели военных, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

Трагедия на фронте

На фронте – настоящий ад. Наши военные и днем, и ночью отражают вражеские атаки, но россияне идут и идут. К вечеру 28 февраля Украину всколыхнула новая трагедия. При выполнении боевого задания в столкновении с оккупантами героически погибли воины 73-го морского центра специальных операций. Об этом сообщили в ССО ВСУ.

"Обеспечивая уход основных сил группы после выполнения специальной задачи воины приняли свое последнее сражение, навечно оставшись в строю. Героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника – это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом. Всегда помните, какой ценой борется наша свобода", – говорилось в сообщении.

Села и города стирают авиабомбами

Россиян стирают все на своем пути, сбрасывают на села управляемые авиационные бомбы. Видео "прилетов" показали защитники.

Заявление Сырского

Такими бомбами оккупанты атаковали, в частности, и Авдеевку. Ранее спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщал, что вражеские самолеты, не заходя в зону поражения, запускают КАБы, и таким образом не попадают в зону поражения нашей ПВО.

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Сейчас этим смертоносным оружием террористы РФ стирают с лица земли Курахово Донецкой области. За последние несколько суток Украина потеряла три небольших села Северное, Степовое и Ласточкино неподалеку от Авдеевки.

На фронт срочно отправился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и доложил, что происходит на линии столкновения, и на которые села положил глаз враг.

”Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной. Враг продолжает активные наступательные действия на многих направлениях линии фронта. Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.

Продолжаются жесткие бои в районах Вербово и Роботино, над которыми враг пытается вернуть контроль. Свою работу в районе боевых действий я начал с ОТУ "Донецк", в частях, которые держат оборону на Авдеевском направлении", – рассказал главком.

Командиры просчитались?

Вслед за этим Сырский делает потрясающее заявление о фронте, говорит - обнарул "просчеты" командиров, которые непосредственно могли повлиять на ситуацию на поле боя.

"При работе у отдельных командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что непосредственно повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях. Мною были приняты все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов", – признал генерал.

Красногоровка отбита!

В то же время, есть и хорошие новости. Бойцы 3-й штурмовой бригады выбили оккупантов из Красногоровки Донецкой области. Напомним, что накануне силы армии РФ накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город. Зачистку города подтвердил заместитель командира бригады Максим Жорин.

Какие результаты боев?

Военные отмечают, даже за короткий промежуток времени пребывания в городе враг успел подготовиться к длительной обороне и, несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери — около 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми".

Более того, другие имели возможность пойти в плен, но отказались, поэтому были ликвидированы в занятых ими домах. Кроме того, Сырский поблагодарил 3-ю штурмовую и 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду за сохранение еще одного украинского села.

Что происходит на других направлениях?

Продолжается оборона и на Бахмутском, и на Купянском направлениях. Россияне нигде не жалеют своих людей. Начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш отметил, что сколько бы ВСУ ни уничтожили оккупантов, Россия подбрасывает и подбрасывает новобранцев, эдакое штурмовое мясо.

Путину срочно нужны "победы"

Потери личного состава и техники – вообще главная тайна Кремля. Но российская пропагандистская машина взывает, что фронт посыпался и теперь инициатива якобы на стороне россиян. Такие заявления несколько подогревают и в Институте изучения войны: там пишут, что россияне и дальше будут стремительно наступать.

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Так давить на фронт россияне могут еще по меньшей мере до середины марта, ведь вот-вот начнутся «выборы» в России, а путину нужно что-то показать избирателям.

29 февраля диктатор вышел к людям, подготовил "вещание" к федеральному собранию. Рассказал новые сказки о военных НАТО в Украине, а что смешнее всего, Путин заявил, что: "в российском обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность". Но ни слова об убийствах мирных украинцев. Пожалуй, из "милосердия".

Украина отомстит!

Впрочем, оккупанты должны понять, что за каждого нашего украинца ляжет несколько их. Вот только вспомните, как 20 февраля "хаймарс" залетел на сборище оккупантов на полигоне. Те должны были встретить генерала, а встретили смерть. Как тогда выли оккупанты, что на одном поле легло несколько рот.

В результате удара, по утверждению российской стороны, были ликвидированы две роты полностью. Отметим, что по российской системе формирования военных подразделений одна рота насчитывает "от 45 до 360 человек". То есть по минимальной оценке количество трупов за один удар достигло 100 человек. Количество тяжелораненых – не менее 200.

Но россияне на своих ошибках не учатся. Поэтому 22 февраля они решили повторить построение, но уже на полигоне Херсонщины. Следствием явилось до 60 ликвидированных военных РФ.

А вот из свеженького: 27 февраля еще один "хаймарс" залетел в оккупанты прямо во время церемонии награждения во временно оккупированной Оленовке Донецкой области. Как приятное последствие: 19 погибших российских окупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения и 12 раненых захватчиков, в том числе командир этого подразделения.

Информацию подтвердили и в ГУР, там называют такие удары плановыми. Кроме того, представитель разведки Андрей Юсов анонсировал зажигательные сюрпризы и в будущем.

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СРОЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СЫРСКОГО! Командиры просчитались! Что на фронте и что захватили россияне