Срочное заявление Зеленского: президент ответил, когда закончится война и от чего это зависит

Война может закончиться уже в следующем году. Такое громкое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента Владимира Зеленского, ситуация на поле боя позволяет говорить о таких перспективах. В то же время, глава государства назвал, от кого зависит реализация Плана победы Украины.

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Окончание войны

Ситуация на поле боя в Украине создает возможность сделать шаги по прекращению развязанной Россией войны не позднее 2025 года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время саммита Украина – Юго-Восточная Европа в хорватском Дубровнике.

"В октябре, ноябре, декабре у нас есть шансы сдвинуть дела по направлению мира и длительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор решительных шагов, которые позволят закончить войну не позже 2025 года."

Глава государства надеется на "лидерскую позицию президента Байдена", "сильные и мудрые шаги Великобритании, Франции, Германии, Италии" и других стран, чтобы обеспечить мир в Украине. Также он подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины было бы реальным шагом к миру.

"Имеет ли Украина место в НАТО? Если да, и это будет должным образом подтверждено, Путин геополитически проиграет. Россия должна признать, что у Европы есть границы, независимые государства, и каждое из них имеет право выбирать свое будущее. Правда заключается в том, что принятие Россией этой реальности может начаться только с понимания того, что Украина никогда больше не будет покорена Россией.

Реализация Плана победы

Владимир Зеленский сделал еще одно громкое заявление. По его словам, План победы Украины в войне зависит от Кремля и Владимира Путина, а от политической воли наших западных партнеров.

Зеленский подчеркнул, что только благодаря сильной позиции Украина может рассчитывать на справедливый мир.

Текст формулы мира

Напомним, что на днях президент сообщил, когда будет готов документ по условиям окончания войны. Владимир Зеленский во время саммита Украина-Юго-Восточная Европа заявил, что текст формулы мира со всеми условиями для справедливого окончания войны будет готов в ноябре 2024 года.

В то же время возникает вопрос, как вынудить Россию принять участие в саммите и выполнить Формулу мира, ведь, как напомнил Зеленский, сейчас РФ избегает "честной и откровенной дипломатии". По его словам, для этого был разработан план мер, способных исправить ситуацию к предстоящему саммиту мира.

Владимир Зеленский отметил, что первый пункт Плана сосредоточен на том, будет ли решена проблема дефицита геополитической определенности в Европе.

Еще одно громкое заявление Зеленского

10 октября издание Corriere Della Sera написало, что Владимир Зеленский был готов к прекращению огня вдоль линии фронта. Однако только в обмен на определенные обязательства Запада. В публикации говорится, что в военном плане украинское руководство ждет осенних дождей, чтобы сделать невозможным продвижение российских войск до декабря: через три месяца Киев рассчитывает получить еще тысячи ракет для защиты. Но Зеленский сейчас хочет убедить европейцев именно на политическом уровне. Он, например, знает, что никогда не сможет официально отказаться от оккупированных территорий, ведь очень непопулярно для любого украинского политика.

"Однако он был бы готов к прекращению огня вдоль нынешней линии – без признания новой официальной границы – в обмен на определенные обязательства Запада. Во-первых, гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов по образцу тех, которые американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам. Но из Рима, Парижа и Берлина Зеленский хотел бы получить заверения в скором вступлении в Европейский Союз, что дало бы Украине горизонт роста."

Авторы отметили, что это будет нелегко, ведь президенту России Владимиру Путину недостаточно тех территорий, которые он уже увлек кровью миллиона человек. Диктатор хочет, прежде всего, дестабилизировать Украину и контролировать ее политически. В материале обратили внимание, что бюджет российского оборонного аппарата в 2025 году вырастет примерно до 130 млрд дол. Более того, в текущем году РФ вычислит от экспорта нефти 190 млрд дол. Это больше, чем до полномасштабной войны.

"Пока санкции не станут сильнее, сгибая российскую военную машину, у Путина нет причин садиться за стол мирных переговоров."

Однако в этот же день в офисе президента прокомментировали громкие заголовки СМИ. В комментарии для ТСН.ua в ОП подчеркнули, что Киев опирается на Формулу мира.

"У нас есть Формула мира. Там абсолютно четко указано, как Украина видит справедливый мир. Именно на такой основе продолжаются переговоры с партнерами по усилению позиций Украины. План победы, который в эти дни будет представлен Великобритании, Франции, Италии и Германии, есть инструментом, чтобы подтолкнуть ситуацию к реализации Формулы мира."

Напомним, западные СМИ публикуют материалы о том, что якобы президент Владимир Зеленский был готов к прекращению огня вдоль линии фронта в обмен на определенные обязательства Запада, однако в Офисе президента это опровергают.

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