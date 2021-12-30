Срочный разговор Белого дома с Кремлем: какие прогнозы и чего следует ожидать украинцам

Телефонный разговор инициировал Путин.

В четверг, 30 декабря, должен состояться уже второй за месяц разговор президента США Байдена и главы Кремля Путина. На фоне невиданного напряжения на украинско-российской границе, куда стянуты более сотни тысяч российского войска, этот разговор приобретает большое значение для Украины.

О том, какие прогнозы по поводу этого разговора и чего следует ожидать украинцам — 30 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Как известно, этот телефонный разговор инициировал Путин. Российская сторона попросила о звонке и в США пока не знают, что именно хочет сказать Кремль. То есть общая тема – понятна, это эскалация ситуации на украинско-российской границе. А вот почему говорить нужно так срочно – учитывая, что в этом месяце уже была двухчасовая видеоконференция Байден-Путин – непонятно.

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В следующем году, на неделе, начинающейся с 10 января, у России будет три возможности высказаться. Сначала в Женеве состоятся двусторонние переговоры США-Россия, правда, не президентов, а государственных делегаций. Далее на той же неделе должен состояться саммит Россия-НАТО. И после этого – переговоры на уровне ОБСЕ. Украина примет участие в этой третьей встрече, поскольку является членом ОБСЕ. Впрочем, Соединенные Штаты говорят, что будут безотлагательно информировать всех партнеров и союзников о своей части переговоров.

Россия в последние недели пыталась нагнетать ситуацию — сначала, несмотря на все дипломатические правила и традиции, публично передала США по существу ультиматум, в котором требует остановить любое расширение НАТО, в том числе и на Украину. А дальше российский министр обороны обвинил США в том, что они якобы ввезли на территорию Украины химическое оружие.

Накануне высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности прокомментировал линию поведения России. Он сказал следующее: "В России есть какие-то свои соображения и предостережения, у нас они тоже есть. Мы стремимся к деэскалации ситуации на границе и готовы ответить санкциями и помочь Украине, если вторжение будет. Но США точно не стремятся углублять конфликт".

"Мы не планируем обнародовать какие-либо проекты, соглашения, как это сделала российская сторона. У нас собственные методы, сосредоточенные на непосредственном общении с российской стороной, чтобы они хорошо понимали, что нас беспокоит и каковы наши ожидания", — отметил он.

Через несколько часов должен состояться второй за месяц разговор Байдена и Путина | Новости мира

Так, телефонный разговор Байдена с Путиным должен начаться около 22:30 по украинскому времени. В Белом доме говорят — после него обязательно проинформируют союзников и партеров о результатах. Планируемого разговора президентов Украины и США пока нет, но в Белом доме предполагают, что он может состояться вскоре после разговора с Путиным.

Напомним:

СНБО в четверг, 30 декабря, рассматривал вопросы, касающиеся внутренней и внешней безопасности Украины. В ходе заседания заслушали доклады глав СБУ, МВД и Главного управления разведки Министерства обороны. Также СНБО заслушал доклад о реакции международных партнеров в случае обострения ситуации на украинских границах.

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