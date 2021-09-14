Срок действия COVID-сертификатов будет продлен, а вакцинированные получат преференции, — Ляшко

Министр здравоохранения анонсировал продолжение срока действия электронных сертификатов о вакцинации в приложении "Действие" до 12 месяцев.

В Украине будет продлен срок действия COVID-сертификатов, который сейчас составляет полгода. Для вакцинированных украинцев будут определенные преференции в "желтой" и "красной" зонах адаптивного карантина.

Об этом сообщил 14 сентября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время прямого включения в ТСН.19:30.

По его словам, Минздрав и Минцифры уже в ближайшее время объявят о том, каким образом в приложении "Дія" продлить действие сертификата о вакцинации. "Анонсирую продление действия сертификата на 1 год", — заявил Ляшко.

Глава Минздрава также отметил, что вакцинированные украинцы уже получили определенные преференции. В частности, они смогут посещать, к примеру, спортзалы в случае введения в Украине "желтого" или даже "красного" уровня эпидемической опасности.

"Уже в "желтом" уровне владелец бизнеса сможет выбирать, работать ли ему с ограничениями, которые являются обязательными для "желтой" зоны, или принимать только вакцинированных. В "красном" уровне эпидопасности бизнес сможет работать только в том случае, если будет принимать исключительно вакцинированных ", — пояснил Виктор Ляшко.

Напомним, украинские электронные COVID-сертификаты прошли успешное техническое оценивания в Европейском Союзе.

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