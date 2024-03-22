Срубленные кресты на дне и Голодомор: как строили ДнепроГЭС и какие ужасные трагедии она скрывает

ДнепроГЭС за ее почти столетнюю историю уже несколько раз пытались уничтожить. Во время Второй мировой войны плотину взорвали сначала советские войска, когда немецкие оккупанты приблизились к Запорожью. А потом ее разрушили и нацисты, когда отступали. Об амбициозном строительстве СССР и о работе ДнепроГЭСа до сих пор - ТСН рассказывала в сюжете в августе 2021 года.

Тогда команда "Телевизионной службы новостей" проводила прямые эфиры из всех областных центров Украины. И из Запорожья также. Тогда в стране тоже была война. Но никто и не подозревал, что может произойти с нашими мирными городами уже через шесть месяцев. И что россияне снова захотят уничтожить ДнепроГЭС.

ДнепроГЭС 2021 года

ДнепроГЭС строили американские инженеры

Все начиналось в конце 20 годов прошлого века. У советской власти была амбициозная цель - построить грандиозное сооружение, которое бы поставляло электричество крупным промышленным предприятиям. Но собственными силами осуществить задуманное в Союзе были не способны. Месить ногами бетон - было еще можно, но нужны были высокие технологии. Так что строительством руководили американские инженеры, все оборудование также везли из-за границы.

"По контракту американцам - это американская компания Хью Купера, должны были заплатить четыре с половиной процента от стоимости всего проекта. Чтобы люди понимали, сколько это денег - сам Купер в интервью NYT после запуска ДнепроГЭСа сказал, что строительство плотины стоило сто миллионов долларов", - рассказывал краевед Роман Акбаш.

Станцию возвели в рекордные сроки - всего за четыре года. Ради грандиозной цели не считали ни денег, ни ресурсов. На строительстве работали комсомольцы, крестьяне-беглецы и много "зеков", которые могли получить паспорт с чистого листа. В газетах писали только о достижениях большой стройки. О том, что на нем происходило - ни слова. Самые частые обращения к врачам - ранения после поножовщины. Хотя алкоголь было запрещено продавать в радиусе полусотни километров.

ДнепроГЭС. Кадры 2021 года

ДнепроГЭС запустили во время Голодомора

Торжественный запуск Днепрогэса состоялся в октябре 1932 года, когда в Украине был Голодомор.

Тогда рядом со строительство в "Доме малютки" в 32-33-х годах от голода в нем умерло более 700 детей. В сохранившихся документах указаны их имена - Джек Лондон, Сталин, Победа, а еще малыш по имени "Днепрострой". Он умер от недоедания через два дня после пуска ДнепроГЭСа.

Строительство ДнепроГЭСа

"В принципе можно провести параллель, что одну из цен, которую мы заплатили за ДнепрогГЭС - это также и этот голод. А где Советский союз должен был бы валюту еще брать? Они только начинают индустриализацию, они только строят заводы и Днепрогэс. Поэтому также и за счет зерна", - говорит краевед Роман Акбаш.

Во время строительства ДнепроГЭС затопили села

А еще - за счет местных жителей и тысяч затопленных домов. Во время строительства ДнепроГЭСа жителей сел предупредили - их дома уйдут под воду.

"И все люди хотели собрать урожай - картошку, капусту. И все сидели ждали. А вода подходит и буквально дня через два - все затопило", - вспоминает жителя села Волосское Олекса Горестримба.

Кладбище со срубленными крестами на дне

Благодаря плотине, которую построили за счет безумных жертв, уровень воды в Днепре подняли на 40 метров. Затопленные села до сих пор изучают дайверы. Говорят, наиболее жуткое зрелище - это кладбища, с которых срубили кресты - чтобы они не мешали судоходству.

Могилы на дне ДнепроГЭСа

На протяжении своей истории ДнепроГЭС пережила немало - станцию дважды взрывали. Впервые - советские войска, которые отступали в 41-м. Огромная волна, которая поднялась после взрыва, стала причиной многочисленных разрушений и человеческих жертв. Тогда погибли не только немецкие солдаты, но и "красноармейцы", удерживавшие позиции ниже по течению, и местные жители. Точное количество жертв до сих пор неизвестно, но речь идет о десятках тысяч жизней.

Второй раз ДнепроГЭС взорвала уже немецкая армия, отступавшая в 43-м. После войны станцию долгое время восстанавливали. И уже через несколько лет она снова заработала в полную силу.

Сейчас ДнепроГЭС - один из важнейших стратегических объектов на карте нашей страны. И именно его 22 марта 2023 года снова пытались уничтожить российские террористы.

Сюжет ТСН от августа 2021 г. о ДнепроГЭС смотрите по ссылке: "30 лет Независимости"| Запорожская область: Азовское побережье, промышленные гиганты и ужасные дымы

Напомним, ТСН.ua собрал все подробности о последствиях и жертвах атаки ракетами и дронами по Украине (фото, видео).

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