США дадут решительный ответ в случае российского вторжения в Украину: все, о чем говорили Зеленский и Байден

США дадут решительный ответ в случае российского вторжения в Украину: все, о чем говорили Зеленский и Байден

Интенсивность контактов президента США в эти праздничные дни и на протяжении всего предыдущего месяца, касающиеся ситуации вокруг украинских границ, действительно достаточно высока.

Соединенные Штаты ответят в случае российского вторжения в Украину – об этом во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил президент США Джо Байден. Он также заверил Зеленского в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Обо всех подробностях переговоров — 3 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, интенсивность контактов президента США в эти праздничные дни и в течение всего предыдущего месяца, касающиеся ситуации вокруг украинских границ, действительно достаточно высока. Накануне вечером у него был телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Отчеты о нем появились на официальной странице Белого дома и в Twitter украинского президента. Официальные сообщения, которые выходят на эту тему из Белого дома, в последнее время очень похожи. Последнее говорит о том, что в случае российского вторжения в Украину США и партнеры ответят решительно. О том, что США приветствуют дипломатические усилия, которые страны приложат на следующей неделе в ходе переговоров в Женеве и Брюсселе. А также отмечают необходимость деэскалации и активной дипломатии в рамках Минского и Нормандского формата.

Владимир Зеленский в соцсети после разговора написал, что с Байденом они обсуждали не только сохранение мира в Европе, но и украинские реформы и деолигрархизацию.

Следует обратить внимание на еще одно заявление, которое вышло сегодня на сайте Белого дома и синхронно на ресурсах других правительств 5 ядерных государств – Китая, Франции, России, Великобритании и США. В нем говорится о недопустимости развязывания ядерной войны, которую невозможно выиграть.

Соединенные Штаты ответят решительно в случае российского вторжения в Украину | Новости мира

"Каждый из нас намерен сохранять и усиливать национальные меры по предотвращению несанкционированного или случайного использования ядерных вооружений. Мы вновь заявляем об актуальности сделанных нами утверждений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство", – говорится в документе.

Напомним, что очень похожие по смыслу слова — о недопущении ядерной войны — помощник российского президента Ушаков приписывал Байдену после последних телефонных переговоров Байден-Путин 30 декабря. Тогда же Кремль вышел с заявлением о том, что при введении новых антироссийских санкций может разорвать отношения с США.

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