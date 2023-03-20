США дают новое оружие Украине: как на это повлиял инцидент с беспилотником в Черном море

По словам эксперта, ответ США будет очень неприятным для оккупантов в зоне боевых действий.

Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что следующий пакет военной помощи, который будет предоставлен Украине, будет жизненно важным для успехов ВСУ в ближайшие недели и месяцы.

Какие виды вооружения могут поступить и можно ли считать, что провокация россиян в Черном море с Су-27 и БПЛА стала катализатором для принятия решений и наполнения новых пакетов помощи от Штатов, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Безусловно. Это было предсказуемо. Россияне таким образом создали себе волну "ура-патриотизма" на 24 часа, наделали в фотошопе рисунков. И какой от этого результат?", — отметил эксперт и выделил три важных последствия.

Во-первых, Путин получил от МКС "подарок" в виде ордера на арест.

Во-вторых, в Черном море теперь используется не MQ-9 Reaper, а RQ-4 Global Hawk, который имеет значительно большие технические возможности проведения разведывательных операций. Таким образом, США используют более совершенный разведывательный БПЛА.

В-третьих, в США ответили дипломатично, что это было непрофессиональное поведение пилота.

"Это действительно провокация, в которых россияне имеют опыт со времен Советского Союза, когда не используя штатное вооружение, они могли реализовать те или иные действия по уничтожению того или иного воздушного или морского объекта. Реалистический ответ США — расширение номенклатуры вооружения для ВСУ. Что туда войдет, мы увидим в зоне боевых действий, когда это вооружение будет использовано. Потому что это не для открытых источников. Это тайная часть, которая не будет распространена в открытых источниках", – говорит Коваленко.

Эксперт не исключает, что Украина может получить "нечто от новой номенклатуры ракетного вооружения сухопутного базирования, например M142 HIMARS или даже какие-то авиационные комплексы".

"Это может быть все, что угодно. Но ответ этот будет очень неприятным для российских оккупантов в зоне боевых действий", – подытожил он.