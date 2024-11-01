США говорят, что будет война, европейцы ничего не будет: Кулеба о прогнозах перед вторжением РФ

В преддверии полномасштабного вторжения данные США и европейских партнеров отличались – Штаты уверяли о полномасштабном вторжении, тогда как европейцы прогнозировали эскалацию на востоке Украины.

Об этом в проекте Ольги Кошеленко "USA-UA: Cекретні файли Білого дому" рассказал предыдущий министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, занимавший этот пост до сентября 2024 года.

В начале октября 2021 года США получали сведения от своей разведки о том, что Россия готовится к настоящей полномасштабной войне с Украиной. Этими новостями Байден делился с европейскими и украинскими коллегами. Впрочем, прогнозы мировых разведок различались. Европейцы предполагали, что наибольшее – это обострение на востоке Украины.

"Американцы каждый день говорят, что будет война. Ты им говоришь: "дайте доказательства". Они отвечают: "не можем, потому что это супер тайно". Ты звонишь в Берлин, в Париж, тебе говорят: "да успокойтесь, никакой войны не будет. Россияне пообещали, что все будет нормально", – вспоминает Дмитрий Кулеба.

Напомним, экс-глава МИД Кулеба рассказал, что перед вторжением на Западе хотели, чтобы Зеленский написал видеозавещание и готовился к созданию правительства в изгнании.

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