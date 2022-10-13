США и Европа не ударят в ответ ядерным оружием: эксперты назвали последствия для Украины

Лидеры западных стран пытаются снизить градус нарастающей ядерной угрозы со стороны России. Президент Франции Макрон в недавнем интервью заявил, что Франция не применит ядерное оружие против России даже в том случае, если та запустит такую ракету по Украине. Аналогично заявил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Украинские военные эксперты в комментарии ТСН.ua не исключили, что Россия может решиться на пуск ядерных ракет, но у западных стран есть несколько средств не допустить этого.

Ракету смогут сбить

"Такое заявление президента Франции не развязывает России рук", — уверен в военный эксперт Петр Черник и объясняет, почему так считает.

"Для того, чтобы произошел ядерный удар, решения должны принять пять человек. Отмечаю – пятеро, – говорит военный эксперт Петр Черник ТСН.ua. – Учитывая, какая сейчас война нарастает между крылом ФСБ и Минобороны РФ, я не представляю, как они смогут найти общий язык в этом вопросе: если даже такое произойдет, и решение будет принято, наши друзья американцы узнают об этом немедленно, у них есть силы и средства отслеживать такую информацию.И от решения пятерых до ракеты еще очень длинная цепочка.Она будет обязательно перебита. Даже если случится потенциальная проблема запуска ракет или ракеты, они смогут сбить их ".

На вопрос о том, почему Макрон заявил о неприменении Францией ядерного оружия в случае такого российского удара по Украине, Черник ответил так: "Это не что иное, как понижение градуса, сигнал всем, что ядерной катастрофы не будет. Я так интерпретирую".

На "весах" – флот и армия

В свою очередь эксперт Олег Жданов говорит, что на "весах" находятся с одной стороны российская армия и флот, на другой – ядерный удар.

"Западные страны не хотят опускаться до ядерного апокалипсиса, к обмену ядерными ударами. США четко и ясно заявили, что будет удар неядерным оружием в ответ на применение ядерного", — рассказал Олег Жданов в комментарии ТСН.ua. – Бывший глава ЦРУ США даже обнародовал возможные цели. Это будет потопление Черноморского флота, удары по российским военным базам в Крыму и удары по российским войскам на территории Украины. Фактически США ставят на "весы" то, что если Россия применяет ядерное оружие, они просто уничтожают российские войска в Украине и топят Черноморский флот. Они ставят Путина перед выбором. Я думаю, что он все ясно понимает. Если бы он хотел применить это оружие, то уже сделал бы это".

Будет ли Запад знать об ударе заранее

Олег Жданов, как и другие эксперты, уверен, что западная разведка будет предупреждена заранее. Как только россиянами на совещании будет обсуждаться вопрос, западная разведка будет об этом знать. Уничтожение ядерной ракеты – это самый последний метод, который есть у стран Запада. Как только Путин начнет обговаривать и издаст приказ о применении, Запад примет меры, чтобы не допустить этого", – резюмирует эксперт.

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