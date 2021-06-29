США и Канаду накрыла самая продолжительная и экстремальная жара

В некоторых частях западной Канады сейчас жарче, чем в Дубае.

Самая большая, самая продолжительная и самая экстремальная жара в истории северо-запада Соединенных Штатов и Канады. В городах, где даже солнце летом не каждый день увидишь — ртутный столбик не опускается ниже сорока градусов по Цельсию. Канада побила национальный температурный рекорд, увидев на своих термометрах — сорок пять.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Сиэтл — прохладный, вечно затянутый облаками город на побережье Тихого океана, где постоянно идет дождь, его так и называют "город дождей", но теперь температура бьет исторические рекорды. Сначала сто, а потом — сто четыре по Фаренгейту — это сорок по Цельсию. «Я переехала сюда к дочери, чтобы спастись от летней жары в Аризоне. Но кажется принесла ее c собой», — говорят отдыхающие.

«Мы из Калифорнии, увидели прогноз о безумной жаре и решили вчетвером, что рванем от нее на север. И теперь здесь изнемогаем от жары, а дома, говорят нам — еще прохладно на этом фоне», — добавляют прохожие.

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Рекордные показатели на термометрах по всей северо-западной Америке и Канаде. Национальная метерологичная служба США предупредила: ближайшую неделю обновить абсолютные рекорды температур. «Это действие так называемого теплового купола: неподвижный воздух с высоким давлением действует как крышка над кастрюлей», — объясняет метеоролог Джоанна Вагстафф.

Во многих городах уже из-за жары, а не из-за коронавируса, закрывают рестораны — в зале пить холодные напитки еще можно, а вот на кухне настоящий ад. Из магазинов исчезают вентиляторы и холодная вода, как раньше туалетная бумага. «Почему так рано началась жара, не понимаю! Страшно, чего теперь ждать в августе?», — жалуются местные.

Новости мира: Канада побила национальный температурный рекорд

Бездомным раздают холодную воду, потому что температура на улице становится опасной для жизни. В спортзалах обустраивают "охладительные центры", куда каждый, у кого дома нет кондиционера, может прийти и отдохнуть.

«Это очень трудно в такую погоду, давать телу немного отдохнуть, ведь это работа. Для вашего тела охлаждаться — это постоянная тяжелая работа», — предупреждает представитель управления здравоохранения округа Малтнома Дженнифер Вайнс.

В некоторых частях западной Канады сейчас жарче, чем в Дубае. В Ванкувере, известном бешеными морозами зимой, студентов, что изнывают от небывалых летних температур на кампусе, спасает — соседнее пожарное отделение, не жалея воды. Терпеть такое невыносимое лето придется еще как минимум неделю. Энергетические компании надеются — несмотря на заметное увеличение напряжения из-за всех охлаждающих приборов — выдержать. Иначе это рискует обернуться настоящей катастрофой.

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