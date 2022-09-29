США и Запад не ударят по России ядерным оружием: эксперт рассказал, что же тогда применят против РФ

США и страны НАТО не ударят по России в ответ ядерным оружием, если РФ применит его против Украины.

Вместо этого западные партнеры Украины полностью изолируют Россию и признают ее страной-террористкой.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Александр Коваленко.

"По территории России не будет удара, это нужно понимать сразу. Будет сокрушительный политический удар, будет полная изоляция, наконец РФ признают страной-террористкой. Также будут еще худшие экономические последствия, тотальная экономическая изоляция", — сказал эксперт.

По его словам, западные страны также значительно увеличат экономическую, политическую, юридическую поддержку Украины, а также дадут большее вооружение.

"Другой аспект. Как я и говорил, не будет нанесен ответный удар по территории России, но вариант того, что могут быть задействованы рычаги по уничтожению этого оружия, если будет известно, что это происходит именно запуск тактического ядерного оружия с территории РФ, то могут быть задействованы рычаги противоракетной обороны стран НАТО для того, чтобы уничтожить этот объект, поскольку он может представлять угрозу еще и странам Альянса. Также я не исключаю того, что будет сделано именно такое уничтожение в воздушном пространстве Российской Федерации", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее президент США Джо Байден предупредил Путина о том, что применение оружия массового поражения в Украине будет иметь для России серьезные последствия и призвал не делать этого.

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