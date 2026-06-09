США могут попасть в "калийную ловушку" Лукашенко и Путина: какие риски для Украины

Диктатор Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Потенциальное ослабление санкций против белорусского калийного сектора может стать не только экономическим соглашением, но и инструментом для постепенного разрушения западного санкционного режима против Беларуси и России.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на аналитический материал американских исследователей из Robert Lansing Institute .

Аналитики обращают внимание, что в конце 2025 года и в начале 2026-го Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) частично смягчило ограничения в отношении белорусского калийного сектора и отдельных финансовых учреждений. По данным Reuters и Associated Press, эти шаги были связаны с договоренностями об освобождении политических заключенных в Беларуси.

Реклама

В то же время Александр Лукашенко заявил о готовности продать американским инвесторам Нежинский горно-обогатительный комбинат — один из крупнейших неразработанных калийных проектов Беларуси. Как мы писали ранее , журналисты Bloomberg отмечали, что Вашингтон якобы продвигал вопрос возобновления поставок белорусского калия и обсуждал его с Украиной и европейскими партнерами.

Почему США интересуются белорусским калием

Калий является одним из ключевых компонентов в производстве удобрений, а его стоимость непосредственно влияет на расходы американских фермеров. Кроме того, США в значительной степени зависят от импорта калия из Канады: в 2024-2026 годах ее доля составляла от 79% до более 90% американского импорта.

По мнению авторов исследования, Беларусь пытается использовать это как аргумент, предлагая себя альтернативным поставщиком и одновременно открывая доступ американскому капиталу к стратегическому активу.

Аналитики также предполагают, что для президента США Дональда Трампа такая сделка может выглядеть как политический успех — освобождение политзаключенных, доступ к стратегическому ресурсу и потенциальное снижение цен на удобрения для американских аграриев.

Реклама

Что выиграет Россия

Для Москвы потенциальная калийная сделка имеет значение, которое выходит далеко за пределы экономики. Главная цель Кремля — создать политический прецедент.

Если США согласятся смягчить санкции в отношении сектора экономики страны, которая поддерживает российскую войну против Украины, это станет сигналом, что санкции можно рассматривать не как принципиальный ответ на агрессию и нарушение международного права, а как предмет торга.

Для России это открывает сразу несколько возможностей.

Во-первых, может быть подорвано единство Запада. Если Вашингтон начнет давить на Украину и европейские государства с требованием возобновить транзит белорусского калия, это способно вызвать напряжение между США, Украиной, Польшей, Литвой и другими странами ЕС.

Реклама

Во-вторых, ослабляется сама логика санкционной политики. Ограничения в отношении Беларуси были частью более широкой системы сдерживания российского влияния. Их ослабление создает опасный прецедент.

В-третьих, экономическую выгоду получает один из ключевых союзников Кремля. Беларусь традиционно в значительной степени зависит от доходов от экспорта калия.

В-четвертых, Москва получает возможность протестировать механизмы обхода санкций, финансовых расчетов, логистики и политических договоренностей, которые в будущем могут быть использованы уже для российских компаний.

В-пятых, Лукашенко получает частичную международную реабилитацию и выход из политической изоляции, что одновременно ослабляет позиции белорусской демократической оппозиции.

Реклама

Какие риски для Украины

Москва заинтересована не столько в продаже конкретного актива, сколько в создании прецедента. Если США согласятся на дальнейшее ослабление санкций в обмен на доступ к белорусскому калию, это может стать сигналом, что санкции можно использовать как предмет политического торга.

Авторы отмечают: после событий 2020 года и начала полномасштабной войны РФ против Украины Беларусь стала еще более зависимой от Москвы в вопросах безопасности, финансов, энергетики и военной поддержки. Поэтому любые масштабные договоренности между Минском и Вашингтоном невозможно рассматривать отдельно от интересов Кремля.

По мнению аналитиков, восстановление полноценных доходов Беларуси от экспорта калия укрепит режим Лукашенко, который с начала войны предоставлял России свою территорию, инфраструктуру и политическую поддержку.

Кроме того, потенциальное давление США на Украину и европейские страны по восстановлению транзита белорусского калия может вызвать новые противоречия внутри западной коалиции.

Реклама

В исследовании также отмечается, что Польша, Литва, Латвия и Эстония все чаще воспринимают Беларусь не как нейтрального торгового партнера, а как военно-политического союзника России.

«Самая большая опасность заключается в том, что Вашингтон может воспринять тактическую бизнес-возможность как стратегический прорыв», — говорится в исследовании.

По мнению авторов, любая нормализация экономических отношений с Минском без фундаментальных изменений в политическом курсе Беларуси может ослабить позиции Украины, укрепить союзника Кремля и создать прецедент, который Россия попытается использовать для дальнейшего ослабления западных санкций.

Автор: Ольга Консевич

Реклама

Новости партнеров