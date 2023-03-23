США не исключают новое наступление РФ в ближайшие недели: эксперт оценил угрозу

По мнению эксперта, Россия не готова к нападению ни на одном из направлений.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби считает, что российские войска смогут попытаться начать новое наступление в Украине уже в ближайшие недели.

В то же время директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь рассказал, что Россия на самом деле не готова ни на одном из направлений к проведению операций. Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

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"Конечно, какие-то тактические действия, разведку боем можно провести в любой момент и в любом направлении, чтобы создать информационный эффект. Но мне неизвестны те российские группировки, которые сейчас готовы были провести какие-то успешные операции или тактические действия, которые бы позволили им говорить об успехе. Поэтому мне немного непонятно это заявление", – отметил Самусь.

Эксперт не исключает, что Россия будет пытаться сбить украинское контрнаступление какими-то своими наступательными действиями или ритм нашей подготовки на разных направлениях.

"В любом совете то, что происходит сейчас на Донбассе, это реально подвиг украинской армии, потому что те усилия, которые Россия сконцентрировала с 2 тысяч км фронта на нескольких км для того, чтобы попытаться выполнить эту задачу. Они говорили о том, что не будут распылять усилия, они сконцентрируются. Угледар, Кременная и Бахмут были для них направлениями наступления для того, чтобы охватить полностью Донбасс", – говорит аналитик.

Самусь подчеркнул, что если бы у россиян на Угледарском направлении был успех, они смогли бы попытаться пойти дальше на Юге на Запорожье, чтобы и там выполнить политическую задачу Путина, потому что не зря он объявил об "аннексии" этих территорий.

"Целью было действительно оккупировать все эти территории и именно эти территории они будут использовать как предмет торга. Но сейчас ситуация развивается по-другому и украинская армия, судя по событиям, которые происходят каждый день, в том числе в Крыму, означает, что уже идет активная подготовка к операциям. Фактически можно говорить, что наша операция уже началась, потому что все эти якобы подготовительные элементы входят в саму операцию", – подытожил эксперт.