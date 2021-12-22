США обвинили Россию во лжи и готовит санкции, которые оставят страну без iPhone и самолетов

США обвинили Россию во лжи и готовит санкции, которые оставят страну без iPhone и самолетов

Командование НАТО повысило боеготовность своих сил быстрого реагирования

Переговоры Соединенных Штатов и России о войсках на украинской границе начнутся уже в новогодние праздники, но о личной встрече Байдена с Путиным речь не идет.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, отмечает ТСН.

Он в очередной раз предупредил о масштабных последствиях военного вторжения в Украину. А агентство «Ройтерз» узнало, какие именно – россияне могут остаться без iPhone и запчастей для автомобилей и самолетов.

Оставят россиян без обновления для смартфонов или оригинальной комплектации – наушников, зарядок и так далее. Американские власти собираются говорить об этом с западными партнерами. Кроме того, под запрет может попасть поставка автозапчастей и запчастей для самолетов.

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Отказ "Боингов", а это американская компания, поставляет запчасти, особенно если к санкциям подключится европейский "Аэробус" — сокрушительный удар по российской аэроиндустрии. Ведь собственный российский "сухой суперджет" позапрошлого года разбился в Шереметьево из-за технической неисправности. Еще один новый пассажирский лайнер МС-21 – это расшифровывается как "Магистральный самолет 21 века" - сейчас проводит испытательные полеты, уже с камерами и пассажирами, однако до линейных поставок авиакомпаниям, еще очень далеко. Кроме слитых в прессу угроз – Соединенные Штаты озвучивают и поощрения.

«Мы давно говорили, что нужно вернуться к выполнению Минских соглашений, и сейчас всесторонне готовы поддерживать это, поддерживать Нормандский формат. Приведет ли это к встрече между Байденом и Путиным сейчас рано говорить. Надо сначала достичь дипломатического прогресса. Сначала мы хотим увидеть деэскалацию на границе с Украиной», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вслед за американским госдепом и Пентагоном, опровергшими ложь российского министра обороны Шойгу о химическом оружии, которое американские военные вроде бы готовятся применить на Донбассе, МИД Украины тоже назвал заявления с заседания минобороны России – дезинформацией для прикрытия возможных дальнейших провокаций. А командование НАТО повысило боеготовность своих сил быстрого реагирования, учитывая развертывание российских военных вокруг границы с Украиной.

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