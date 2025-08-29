США одобрили продажу крылатых ракет Украине, несмотря на скандальное заявление Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт передала реакцию президента США Дональда Трампа на массированную российскую воздушную атаку на Киев. Ее она назвала ответом на то, что Украина за последний месяц лета уничтожила 20% российской нефтепереработки. Поэтому Трамп предполагает, что обе стороны не готовы к миру.

Несмотря на такую реакцию США одобрили продажу Украине крылатых ракет ЕРАМ, дальность полета которых составляет 240-450 километров. Это стало первой крупной продажей оружия, авторизованной этой администрацией. И сегодня в Нью-Йорке ожидается продолжение переговоров украинской и американской команд по установлению мира и разработке гарантий безопасности.

Об этом говорится в сюжете собственного корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

В четверг, когда в Киеве разбирали завалы после новой массированной российской атаки, на нее отреагировал спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог. В заметке в сети Х он написал, что она была второй по мощности — 600 дронов и 31 ракета.

Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева — подрывы гражданских поездов, офисов миссий ЕС и Великобритании, а также невинных гражданских. Эти вопиющие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США.

Но вскоре выяснилось, что сам президент США не разделяет мнение своего подчиненного. Пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Левит рассказала, что пообщалась с президентом: и хоть атака на Киев для него стала неприятной, но не неожиданностью. В своем комментарии Левит дала понять — дроны и ракеты по украинской столице Трамп считает ответом на украинские удары по российской нефтепереработке. Что, по его мнению, может свидетельствовать о неготовности обеих сторон к миру.

«Две страны находятся в состоянии войны уже очень давно. Россия осуществила это нападение на Киев так же как Украина недавно нанесла удар по российским нефтеперерабатывающим заводам. Фактически, они вывели из строя 20% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов во время своих атак в августе. Поэтому президент продолжает пристально следить за этим. И эти убийства, к сожалению, будут продолжаться до тех пор, пока будет продолжаться война, поэтому президент хочет, чтобы она закончилась», — заявила она.

Но это не помешало Соединенным Штатам одобрить продажу Украине более 3000 крылатых ракет ERAM. Соответствующее сообщение появилось на официальном веб-портале Агентства по безопасности сотрудничества. 825 миллионов за это заплатят Дания, Нидерланды и Норвегия и частично США.

На обстрелы Украины в США отреагировали митингами в Вашингтоне — под Белым домом и Нью-Йорке — на Таймз сквер. Чтобы привлечь внимание к террористической сути России.

Вот, что говорят люди:

«Попадания были именно по тому району, где проживала я и сейчас проживает моя семья. Была на телефоне с родителями всю ночь, и видеть такое количество повреждений, такую колкость в местах, где ты рос, которые были для тебя родными, это очень сложно».

«Для любого очевидно, что Россия агрессор и это целенаправленная атака по гражданской инфраструктуре, которую нельзя ничем оправдать, безотносительно к тому, что произошло в войне раньше. Это ужасная трагедия».

«Госпожа Левитт сказала, что она приравняла удар России по мирным жителям в Киеве с ударами по нефтеперерабатывающим заводам в России. Последние — это военная цель, которая является легитимной. То, что офис Белого дома это говорит, Трамп говорит сегодня одно, завтра другое, поэтому он просто генерирует белый шум».

И сегодня в Нью-Йорке должны состояться переговоры главы Офиса президента Ермака, главы правительства Свириденко, первого заместителя министра иностранных дел Кислицы со спецпредставителем Трампа Уиткоффом, который является главным переговорщиком с Россией. После последнего визита президента Украины в США стороны стремятся разработать гарантии безопасности для Украины, которые начнут действовать после установления мира с Россией.

