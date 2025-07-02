США остановили поставки Украине некоторого оружия: военный эксперт объяснил последствия

США приостановили поставки оружия Украине / © ТСН.ua

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США приостановили поставки Украиненекоторых видов оружия. Однако пока рано говорить о последствиях этого.

Об этом в эфире ТСН сказал Андрей Ткачук, офицер ВСУ, военный эксперт.

Эксперт отметил, что без американского оружия будет тяжелее, однако отметил, что есть еще шанс договориться.

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«Да, это труднее. Без помощи США будет в разы проблематичнее. В то же время я надеюсь, что работа на прошлой неделе на саммите НАТО повлияет положительно на этих направлениях. Первое — это поставки оружия и удары, которые мы уже видим. Второе — происходят инвестиции в производство украинских дронов. Европейские страны трезвеют и смотрят по-взрослому на ситуацию в мире. На сегодня можно покупать помощь у США. Поэтому я бы так быстро руки не опускал и смотрел, что будет дальше», — сказал Андрей Ткачук.

Напомним, Соединенные Штаты Америки приостанавливают поставки Украине партии ракет и боеприпасов из-за беспокойства относительно собственных запасов военной техники. Белый дом подтверждает это