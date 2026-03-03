США озвучили цель военной операции в Иране: пока будет продолжаться конфликт

Дональд Трамп / © Associated Press

Американская операция «Эпическая ярость» только начинается и идет с опережением графика. Президент США Дональд Трамп заявил, что основные удары по Ирану еще впереди, а сама война может длиться до пяти недель. Несмотря на лозунги о невмешательстве, с которыми Трамп шел на выборы, Вашингтон настроен решительно: от уничтожения ядерных объектов до свержения диктатуры аятолл.

Подробнее о ситуации — в материале собственного корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

«Эпическая ярость» и наземная операция

США и Израиль усиливают интенсивность обстрелов. Дональд Трамп прямо заявил, что не собирается останавливаться на полпути. Цель — не только баллистические ракеты, но и полная смена политического строя в Тегеране. Американский лидер даже не исключил возможность проведения наземной операции.

Дональд Трамп, президент США: «Кто-то сегодня сказал: "Ну да, президент захочет сделать все очень быстро, потому что вскоре ему станет скучно". Мне не станет скучно, в этом нет ничего скучного. Я не думаю, что это скучно, господин генерал. В этом нет ничего скучного».

Жертвы среди военных и «бесконечные войны»

Война уже начала собирать кровавую жатву: по официальным данным, погибли шестеро американских военнослужащих. Министр войны Пит Хегсет резко реагирует на критику СМИ, которые сравнивают нынешние события с изнурительной восьмилетней войной в Ираке.

Пит Хегсет, министр войны США: «Средства массовой информации и левые политические силы, которые кричат о бесконечных войнах: остановитесь! Это — не Ирак. Это НЕ бесконечно. Я участвовал в обеих операциях. Это другое. Эта операция — понятная, сокрушительная, решительная миссия».

По словам Хегсета, ресурсы Тегерана скоро иссякнут, тем не менее на данный момент Иран отвечает ударами по Бахрейну, Саудовской Аравии и Дубаю.

Нефтяной шантаж и позиция ООН

Тегеран прибегнул к испытанному методу давления — закрытию Ормузского пролива, через который транспортируется значительная часть мировой нефти. Аналитики уже прогнозируют стремительный рост цен, если блокада продлится дольше нескольких недель. При этом иранская сторона апеллирует к международному праву.

Амир Саид Иравани, постпред Ирана в ООН: «Иран не стремится к войне или эскалации, но и не откажется от своего суверенитета. Может ли мощное государство безнаказанно атаковать другого суверенного члена ООН? Если ответ "да" — то устав ООН теряет смысл».

Что происходит внутри Ирана?

Информация из самого Ирана поступает фрагментарно, поскольку власти практически полностью отключили интернет. Несмотря на гибель руководящей верхушки, Корпус стражей исламской революции (КСИР) продолжает репрессии. Государственную позицию США относительно будущего страны озвучил госсекретарь Марко Рубио.

Марко Рубио, государственный секретарь США: «Руководство этой страны не отражает народ Ирана — это очевидно из протестов. Если есть что-то, что мы можем сделать, чтобы помочь им в будущем, мы будем открыты для этого, но это — не цель. Цель этой миссии — уничтожение их потенциала относительно баллистических ракет».

В настоящее время мир наблюдает за кадрами из Ирана, где проходят траурные митинги по аятолле и одновременно стихийные празднования его смерти. Напряжение в регионе остается критическим.

