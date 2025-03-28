США передали Украине новое соглашение о полезных ископаемых: что изменилось

США предложили Украине обновленный проект соглашения о полезных ископаемых / © ТСН.ua

Реклама

Во время встречи 28 февраля президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, главы государств должны были заключить соглашение о полезных ископаемых. Однако после словесной перепалки этого не произошло.

На переговорах в Саудовской Аравии украинская делегация предлагала США подписать соглашение, однако американцы взяли паузу.

Впоследствии 23 марта США передали в Киев на рассмотрение новый проект соглашения о полезных ископаемых. Многие западные медиа раскрыли подробности соглашения и отметили, что для Украины оно не выгодно.

Реклама

Что известно о новой версии сделки — читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Соглашение без временных рамок

В Кабинете Министров Украины, подтверждая получение от США проект соглашения о полезных ископаемых, сообщили, что Киев формирует свою позицию по соглашению. Впоследствии ее передадут в Вашингтон.

Там отметили, что публичные обсуждения текста договора могут быть вредными.

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент эфире Fox News заявил, что соглашение может быть заключено на следующей неделе (с 31 марта о 6 апреля, — ред).

Он отметил, что готовый документ рассматривается в Украине, и добавил, что впоследствии начнутся обсуждения.

Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко отметил, что к разработке нового договора Украина не была привлечена, а также идею с меморандумом отвергли.

Читайте также США больше не финансируют программу поиска похищенных Россией украинских детей — Рубио

Издание Bloomberg сообщило, что новое соглашение с США о полезных ископаемых может поставить под угрозу вступление Украины в ЕС, предоставив Америке контроль над ключевыми инвестициями и право вето на участие других стран.

Новое соглашение предусматривает, что США получат право первого предложения на инвестиции во все проекты по развитию инфраструктуры и добыче природных ресурсов. Если Украина подпишет это соглашение, США получат огромную власть и контроль за инвестициями в Украину, включая строительство портов, автомобильных и железнодорожных путей, а также добычу нефти, газа и других природных ресурсов.

Издание также отметило, что также там отметили, что у проекта соглашения нет временных рамок.

Предусматривающий договор

Издание Bloomberg и The Telegraph сообщили детали нового проекта соглашения о полезных ископаемых.

Кроме вышеупомянутых пунктов соглашение предусматривает, что Инвестиционный фонд реконструкции Соединенных Штатов Америки будет контролировать украинские «важные полезные ископаемые и другие полезные ископаемые, нефть, природный газ (включая сжиженный [sic] природный газ), топливо или другие добываемые углеводороды и другие материалы». В частности, Фонд имеет полномочия проверять книги и счета любого украинского министерства или ведомства, когда захочет в рабочее время.

Сам фонд будет контролироваться корпорацией Международного развития и финансирования США (DFC). DFC в свою очередь получит право вето для блокирования определенных решений.

Америка будет получать все роялти, пока Украина не выплатит Соединенным Штатам по меньшей мере 100 миллиардов долларов военного долга с добавлением 4% — менее 350 миллиардов долларов, предложенных ранее господином Трампом, но это составляет половину ВВП Украины и не подлежит выплате.

Также, в соглашении говорится, что:

DFC будет назначать трех из пяти членов совета директоров. США будут иметь акции «А» и «золотые акции»;

деньги конвертируются сразу в валюту, а средства фонда выводятся за границу;

Украина сможет назначить двух из пяти членов совета директоров;

Украина будет лишена возможности вмешиваться в повседневное управление фондом;

Киев будет обязан вкладывать 50% своих доходов от всех новых проектов в сфере природных ресурсов и инфраструктуры в фонд;

Украина будет обязана представлять новые проекты для рассмотрения руководства фонда;

одобренные проекты будут под наблюдением DFC или корпорация получит места в совете директоров этих проектов;

отклоненные проекты Киеву будет запрещено предлагать другим инвесторам не менее одного года;

США получат приоритетное право на покупку украинских полезных ископаемых независимо от того, финансирует ли фонд их добычу;

Украине запретят продавать критически важные полезные ископаемые странам, которые США считают своими «стратегическими конкурентами».

Также The Telegraph отметило, что США не платят инвестиционный капитал, зачисляя свой вклад прошлой военной помощью.

Речь идет о новом соглашении об украинских АЭС

Владимир Зеленский ранее сообщал, что вопроса атомных электростанций в новом соглашении от США нет.

Глава государства отметил, что для начала следует разобраться с самим соглашением и разъяснить все детали.

В свою очередь Financial Times со ссылкой на источник сообщает, что из соглашения намеренно убрали вопросы украинских ядерных объектов, хотя раньше это обсуждали.

Страна остается без гарантий безопасности

Британское издание The Telegraph отмечает, что США предложила Украине соглашение о ископаемых, напоминающее документ об экспроприации. Там отметили, что Америка претендует на половину украинских нефтяных, газовых и углеводородных ресурсов, а также почти на все ее металлы и большую часть ее инфраструктуры, не предлагая никаких гарантий безопасности.

Эксперт по энергетическому праву Атлантического совета Алан Райли заметил, что соглашение не предусматривает никаких оборонных пунктов.

Читайте также Действительно ли Путин решил выйти из переговоров о мире: что говорят эксперты

«Американцы могут выйти из соглашения, украинцы — нет. Я никогда раньше не видел ничего подобного», — добавил эксперт.

В издании отметили, что текст соглашения не оставляет сомнений в том, что главная цель Трампа — включить Украину в провинцию нефтяной, газовой и ресурсной промышленности Америки.

В Украине критикуют новое соглашение

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что новое соглашение с США о полезных ископаемых — это «ужас».

По его словам, это не финальный документ, а сам документ не предусматривает тех пунктов, которые нужны Украине.

Нардеп надеется, что украинская сторона потребует и добьется значительных изменений.

Редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко в своей статье отметил, что проект соглашения:

пересекает почти все красные линии, согласованные до этого;

лишает Украину части суверенитета;

противоречит будущему членству в ЕС;

обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую государство получало как безвозвратную.

По его словам, такой подход «распаковывает ящик Пандоры и неизбежно повлечет за собой нашествие претензий также от других государств».

Он считает, что подписывать соглашение в таком виде бессмысленно, а такой шаг был бы политически самоубийственным для президента Владимира Зеленского и вредным для государства.

Издание Financial Times сообщает, что украинские чиновники обеспокоены тем, что новое предложение может подорвать суверенитет страны, перенаправить доходы за границу и усилить зависимость страны от Вашингтона.

Новый проект соглашения является шагом к усилению контроля администрации Трампа над прибыльными природными ресурсами Украины.

На что Украина не сможет согласиться

США предлагают соглашение об украинских полезных ископаемых, но пытаются соединить его с вопросами безопасности и поддержки Украины.

Бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица предостерегает: это опасный политико-экономический микс, и Украина не может допустить полного контроля иностранцев над своими ресурсами.

Доля отмечает, что Украина не может согласиться на полное использование своих ресурсов, ведь «это абсолютно нереально».

Эксперт подчеркнул, что позиция США очень часто меняется, ее нельзя предвидеть. В то же время она опасна для международных отношений, для стабильности и безопасности в мире. В частности, это усложняет переговорный процесс и окончание войны.

США, выступая посредником в переговорах, часто демонстрируют пророссийские настроения. Это ставит Украину в затруднительное положение, поскольку Вашингтон может использовать экономические соглашения как давление в политических вопросах.

Переговоры могут продолжаться годами

Переговоры по соглашению о полезных ископаемых между Украиной и США могут продолжаться годами. По словам председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко, этот процесс требует:

согласование с Венской конвенцией и украинскими законами

консультаций с экспертами разных профилей

разработки имплементационного законодательства

Нардеп также отметил, что американское предложение содержит неопределенность в том, идет ли речь о международном договоре, требующем утверждения Сенатом США, или исполнительном соглашении, которое заключает президент.

Сережко отметил, что любые договоренности должны соответствовать Конституции Украины. Также он добавил, что юридически соглашение не привязано к оказанию помощи Украине.

Украинские минералы под угрозой России

Реализовать соглашение на практике будет невозможно без завершения войны и достижения мира в Украине, пишет The Wall Street Journal.

Многие украинские минералы, в частности редкоземельные металлы, находятся под оккупацией или угрозой со стороны России. Их добыча зависит от ситуации на востоке Украины, где продолжаются боевые действия.

В частности, речь идет именно о металлах, которые важны для реализации в высокотехнологичных отраслях, таких как оборона и возобновляемая энергетика. Как известно, к ним Трамп представляет особый интерес.

Эксперты подчеркивают, что без стабильного мира доступ к этим ресурсам будет ограничен, а их добывающая стоимость остается высокой, особенно по сравнению с месторождениями в США.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.