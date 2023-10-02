США передали Украине "список реформ" для дальнейшей помощи: что будет в случае их невыполнения

Будет ли Украина получать в дальнейшем помощь от США и что для этого нужно, разбиралась ТСН.

Документ, который смутил всех и заставил задуматься: нам ставят ультиматум или хотят помочь? На этой неделе Украина узнала о списке реформ от Соединенных Штатов. И этот список поставил нас перед непростым выбором: либо мы их проводим, либо Америка прекратит военную помощь.

Об этом говорится в ТСН.

Что требует от Украины в документе

Этот документ якобы поступил по адресу Координационной платформы доноров. На первый взгляд – звучит угрожающе. Но если внимательнее присмотреться...

В нем – более двух десятков реформ, которые должна провести Украина в течение следующих полутора лет. Среди них срочные: то есть, сроком до трех месяцев. И те, что можно отложить. Касаются они, в основном, антикоррупционных органов, судебной системы и работы Наблюдательных советов Государственных предприятий.

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Но есть и пункты экономические: обязывающие Украину привести тарифы на природный газ и электричество для населения к рыночным. А также создать инспекции по вопросам восстановления. И тут понятно: деньги, выделяемые партнерами на восстановление нашей страны, должны быть защищены от коррупции.

Но следует отметить: документ этот – неокончательный и неофициальный. Скорее – проект. И новый стимул для украинских властей для проведения реформ. Военная помощь вряд ли будет зависеть от прогресса с ними. Впрочем, именно на финансовую поддержку, на которую живет Украина во время войны, будет оказывать существенное влияние.

Украина останется без помощи США?

Относительно этой поддержки возникла еще одна угроза. Соединенные Штаты избежали возможного шатдауна, пожертвовав помощью Украины. Утверждают, что временно.

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Президент Байден, республиканцы и демократы, вслед за голосованием выпустили заявления о том, что поддержка Украины должна быть возобновлена. Временный бюджет, рассчитанный на 45 дней, проголосовали буквально за три часа до критического момента: когда финансирование органов государственной власти должно быть приостановлено.

На практике это означало бы сворачивание многих государственных программ. А также – вынужденные неоплачиваемые каникулы или неоплачиваемый труд для сотен тысяч государственных служащих и военных. Этот бюджет Палата представителей Конгресса одобрила общими голосами республиканцев и демократов. После этого его утвердил Сенат.

Почему ценой компромисса оказалась именно помощь Украине?

По словам собкора ТСН в Соединенных Штатах Ольги Кошеленко, это не измена, но и не победа.

Этот бюджет – продукт очень непростого и запутанного политического компромисса.

Шатдауна не хотел никто, ни большинство республиканцев, ни демократы. Шатдаун – это отсутствие зарплат на неопределенное время для их избирателей, это другие серьезные проблемы, начиная от контроля качества продуктов, завершая авиаперевозками. Шатдаун – это контролируемый коллапс государственной системы. И его останавливали буквально в последние часы.

Почему же жертвой, надеемся, что действительно временной стали именно интересы Украины? Чтобы понять это, следует разобраться в расстановке сил в Конгрессе.

Есть верхняя палата – Сенат. Там большинство за демократами. Они проголосовали временный бюджет на 45 дней, в котором помощь Украине была. Но нижняя палата – Палата представителей – его не поддержала. Там большинство республиканцев, среди которых есть так называемый "Кокус свободы", или их еще называют группа МАГА — это первые буквы от лозунга Трампа "сделаем Америку снова большой". Это праворадикальное крыло, приближенное к экс-президенту Трампа. И вот они последовательно голосуют против Украины.

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А на этот раз задали вопрос категорически – ни копейки Украине, пока не решатся все американские вопросы. К примеру, с безопасностью на южной границе, мигрантами и так далее. То есть на практике это означает либо никогда, либо очень не скоро. И вот эта группа МАГА стала обладательницей золотой акции – потому, что без них у республиканцев не хватает голосов для принятия решений.

Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти на этот пост был избран лишь с 15 раз, потому что трамписты торговались с ним и не давали голосов. А теперь они угрожают снять Маккарти с должности, если он не будет прислушиваться к их требованиям. Так что спикер как может, пытается удовлетворить интересы всех и не хочет ссориться с трампистами, потому что у них есть реальные рычаги отстранить его от должности. Как следствие, помощь Украине и многие другие противоречивые статьи бюджета вычеркнули. Приняли временный бюджет. То есть, проблему отложили, а не решили.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти

"В течение следующих 45 дней нам придется сотрудничать, чтобы убедиться, что мы избежим еще одной драмы с прекращением работы правительства, которую крайние республиканцы МАГА попытаются вновь навлечь на американский народ. И в то же время убедиться, что мы ставим потребности национальной безопасности американцев выше экстремистского пропутинского МАГА-кокус", – заявил лидер демократов в Палате представителей Гаким Джефрис.

Лидер демократов в Палате представителей Гаким Джефрис / Фото: ТСН.ua

Президент Джо Байден остался в выходные в Вашингтоне и ждал, чтобы подписать бюджет. В заявлении президента, опубликованном на сайте Белого дома, говорится: нельзя допустить, чтобы помощь

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"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я вполне ожидаю, что спикер будет придерживаться своей преданности народу Украины и обеспечит поддержку, необходимую для помощи Украине в этот критический момент", – сказал глава Белого дома.

Как видим, даже в заявлении Байдена есть упоминание именно о спикере Маккарти. Это неслыханная откровенность. Сам Маккарти, как может, пытается лавировать между интересами всех групп и вместе с тем сохранить свой пост. Он на прошлой неделе встречался здесь, в Вашингтоне, с президентом Украины Владимиром Зеленским, и тогда утверждал, что получил от него ответы на многие вопросы.

Сейчас он пытается публично переводить ответственность за отсутствие финансирования Украины во временном бюджете на администрацию Байдена. Мол, это они не объяснили, что такое украинская победа, каков путь к ней, какова ее цена, потому и нет голосов. Но как говорят инсайдеры в Конгрессе, просто спикер разным группам обещает кардинально несовместимые вещи. И через 45 дней нужно найти выход из этой ситуации.

Одна из обсуждаемых версий: Маккарти может попытаться опереться на голоса демократов, чтобы трамписты не уволили его. Пойдет ли он на это? Поддержка Украины даже среди республиканцев, не только демократов, сохраняется. Лидеры обеих партий в Сенате выпустили совместное заявление, в котором говорится, что они в ближайшие недели будут работать над продолжением помощи Украине.

Пока на счетах Пентагона остается еще 1,6 миллиарда долларов, которые будут использованы на оказание военной помощи. Прямая бюджетная помощь – 1,23 млрд была переведена на прошлой неделе. И это пока все оставшиеся средства. Дальше ожидаем решений администрации и законодателей.