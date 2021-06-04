США побуждают граждан вакцинироваться лотереями на миллион, а излишками вакцин поделятся с Украиной

Несколько американцев получили прививки от коронавирус и возможность жить безбедно благодаря вакцинной лотереи.

Соединенные Штаты поделятся вакцинами от коронавируса. 25 миллионов доз отправят по всему миру, в том числе и в Украину, в ближайшее время. До конца июня планируется увеличить количество до 80 миллионов доз, об этом накануне заявили в Белом доме. Американцев, которые прививаются сейчас, власть стимулирует делать это активнее, чтобы через месяц отпраздновать День независимости без масок и дистанции.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

Вакцинированы и теперь очень богаты. В соединенных Штатах объявили очередных победителей в лотерее, где за прививки от коронавируса можно выиграть миллион долларов, или стипендию на обучение в колледже. Еще три недели вакцинированные американцы с замиранием сердца будут ждать, не позвонит ли им губернатор штата и скажет: «Поздравляю, миллионер».

Именно так произошло с Джонатаном, что до сих пор работал курьером. Вакцинацию он постоянно откладывал из-за работы, а теперь сможет отложить работу — после вакцинации. «Я только что закончил очень длинную смену и уже готовился парковать фургон. Посмотрел на телефон, у меня появилось предчувствие. Затем прослушал сообщение и чуть не взорвался от эмоций там в фургоне», — рассказывает победитель о голосовом сообщение, которое получил от губернатора о его победе в лотерее.

Зое вакцинировался потому, что уже болела коронавирусом, и точно не хотела бы пережить это снова. Но получила еще один бонус — стипендию на обучение в желанном колледже. «У меня будто гора с плеч упала. Я теперь могу думать о карьере, а не том, как я буду выплачивать долги за медицинскую школу и дальнейшее образование. И это такое невероятное облегчение», — говорит победительница прививочной лотереи.

Излишками вакцин Соединенные Штаты поделятся со странами, где уровень прививок пока невысок — объявили в Белом доме. «Соединенные Штаты делают это не как соглашение «мы вам-вы нам», где мы получаем что-то за то, что даем. Мы делаем это с единственной целью — чтобы эта пандемия закончилась», — уверяет советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.

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Собственных граждан американские власти стимулировать к вакцинации не только миллионными выигрышами в лотерею. Предлагают бесплатную няню для ребенка или выходной для вакцинации. И бокал пива на День независимости. Собственно, до 4 июля, здесь хотят, чтобы 70% взрослых были хотя бы частично вакцинированы.

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