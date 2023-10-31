США, помощь Украине и трамписты: почему последняя статья Time об Украине – далеко не самое плохое, что нас ждет

Похоже, в Конгрессе США начинается очередной этап политического кризиса – борьба за бюджет. И помощь Украине более чем на $60 млрд здесь снова оказалась в заложниках из-за требований трампистов, которые зачастую невозможно выполнить.

Уже в четверг, 2 ноября, по информации Politico, республиканцы в Палате представителей, которая не так давно получила нового спикера из рядов трампистов Майка Джонсона, вынесут на голосование пакет помощи только Израилю на $14,5 млрд. Денег для Украины он не будет предусматривать. Ну, а Сенат, где большинство у демократов, похоже, будет рассматривать запрос Администрации Байдена на $106 млрд одновременно для Израиля, Украины и Тайваня, а также на усиление границы США с Мексикой. Хотя и это тоже не точно.

Трамписты, которых в рядах республиканцев в Конгрессе около 20-25 человек, категорически против объединения помощи сразу всем в одном пакете. Поэтому нам предстоит очередной раунд ожесточенной борьбы на Капитолийском холме. Вполне возможно, что Палата представителей примет только пакет помощи для Израиля, а Сенат – объединенный для всех трех стран плюс Мексика. Или в проголосованный Палатой представителей пакет по Израилю могут затем добавить Украину. Но снова нужно будет искать компромисс. Дедлайн – 17 ноября – именно до этой дате американские законодатели должны принять бюджет на 2024 год, чтобы избежать "шатдауна" (так в США называется остановка работы всех американских госорганов, если Конгресс не сможет принять бюджет на следующий год).

Что происходит на Капитолийском холме? Когда Конгресс может принять пакет помощи Украине на 2024 год? От чего это зависит? Есть ли риск, что мы можем вообще остаться без американской финансовой и военной поддержки? ТСН.ua разбирался.

Уныние в победе Украины: что играет против нас

В понедельник вечером, 30 октября, в украинских соцсетях живо обсуждали статью Time с громким заголовком "Никто не верит в нашу победу так, как я". Внутри усилий Владимира Зеленского за сохранение Украины в борьбе", которую журнал сделал своей обложкой. О чем эта статья, пронизана отчаянием усталости от российской войны против Украины на Западе? Там откровенно о том, что уровень поддержки Украины в США угасает, а западные союзники оказывают нам оружие скорее для того, чтобы держаться на плаву, а не для победы.Там также неофициально, со ссылкой на некоторых советников президента Зеленского, что он обманывает себя, когда верит в полную победу Украины.

В этой статье также о нежелании президента Зеленского идти на заморозку войны и переговоры с Россией. Однако для этого есть объективные основания. Августовский опрос Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центра Разумкова указывает, что 41,5% украинцев высказались за продолжение войны, несмотря ни на что. Еще примерно по 20% – за заморозку войны и переговоры с Россией. В июньском опросе Фонда "Демократические инициативы" и Центра политической социологии в самом начале летнего украинского контрнаступления лишь 10% украинцев высказались за немедленные переговоры с Россией о прекращении войны. Опрос американского института Gallup, занимающегося исследованием общественного мнения, тоже проводился до фактических результатов летней наступательной кампании Сил обороны Украины: 60% украинцев – за продолжение борьбы до победы и только 31% – за переговоры с Россией.

Украинские политики, дипломаты и эксперты, работающие с нашими союзниками, не дадут соврать: разговоры о необходимости переговоров между Украиной и Россией на Западе не утихали с 24 февраля 2022 года. Изменялись лишь условия по мере продвижения сил обороны Украины на поле боя. Вдобавок, правда также в том, что все эти два года США и другие давали нам ровно столько оружия, чтобы не проиграть России, но не выиграть. На отвоевание, например, Крыма и части Донбасса, оккупированные Россией с 2014 года, наши партнеры смотрели довольно скептически.

Что касается коррупционных кейсов, о которых тоже упоминается в статье Time, это играет нам в минус. Особенно на фоне политического кризиса в США и приближающихся президентских выборов в ноябре 2024 года. Как бы это цинично ни звучало, но Администрации Байдена нужна история успеха, а не еще один Афганистан. Этим уже манипулируют республиканцы и особенно трамписты, говоря, зачем нам давать оружие коррумпированной стране. Однако есть еще одна причина. Тезис Белого дома о помощи Украине "столько, сколько это будет нужно", обернулся против команды Байдена и против собственно Украины. Республиканцы активно спекулируют на этом, мол, объясните, как долго мы должны поддерживать Украину, когда конца и края этой войне не видно.

На это и был расчет Путина, когда он сделал ставку на долгую войну на истощение. Однако это не снимает ответственности с Администрации Байдена, которая тоже допустила ряд ошибок в отношении Украины, попав в собственную ловушку. ТСН.ua уже писал, что Белый дом среди всего прочего слишком поздно начал личную адвокацию необходимости помощи Украине. Этим удачно воспользовались республиканцы, заполнив этот вакуум, на фоне заявлений Дональда Трампа, как он договорится с Путиным и прекратит войну.

Несмотря на достаточно громкое заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса "мы должны привыкнуть к мнению, что в Европе может возникнуть угроза войны", в Вашингтоне этого не слышат. Там там наверняка услышат, особенно трамписты, заявление министра обороны России Сергея Шойгу, которое он произнес не где-нибудь, а на 10-м Сяншаньском форуме в Пекине:

"На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистических началах — как относительно постконфликтного урегулирования украинского кризиса, так и параметров дальнейшего сосуществования с Западом в целом".

Дела неутешительные: борьба за помощь США

В своем первом интервью протрамповскому телеканалу Fox News спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что поддерживает оказание помощи Израилю в объеме $14,5 млрд. И это, по его словам, даже больше, чем собственно просит Тель-Авив. Однако Джонсон подчеркнул, что каждый доллар из этого пакета помощи должен быть "полностью оплачен". Что подразумевается? У республиканцев, особенно трампистов, очень жесткое требование по потолку госдолга. Летом этого года Администрации Байдена едва удалось договориться по этому поводу с республиканцами, чтобы избежать дефолта. Поэтому республиканцы поддерживают предоставление $14,5 млрд Израилю, добавляя, что где-то в бюджете на другие расходы такая же сумма должна быть сокращена.

CNN пишет, что демократы не поддержат этот пакет. Более того, даже среди республиканцев нет единства в этом отношении, особенно среди трампистов. А, как мы знаем, у республиканцев в Палате представителей незначительное преимущество в голосах. Демократы имеют большинство в Сенате, который уже мог проголосовать запрос Администрации Байдена, объединяющего помощь Израилю, Украине, Тайваню плюс границу с Мексикой. Однако лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер не вынес документ на голосование.

Для Украины в общем запросе Администрации Байдена предусмотрено более $60 млрд на 2024 год. Сейчас никто в Вашингтоне не может точно сказать, когда эта помощь может быть проголосована Конгрессом. Ранее ТСН.ua уже писал, что Украина стала заложницей президентской предвыборной гонки в США. Politico указывает, что европейские политики собираются в тур по США, чтобы убедить скептиков продолжить поддержку Украины. Администрация Байдена также несколько изменила свои подходы в адвокации этого вопроса, объясняя, что львиная доля выделенных Киеву денег действительно остается в США, создавая новые рабочие места. Трампистское крыло, от которого полностью зависит и новоизбранный Майк Джонсон, против дальнейшей поддержки Украины. Все осложняется еще и необходимостью как можно скорее принять бюджет США на 2024 год до 17 ноября, чтобы предотвратить "шатдаун". Поэтому, возможно, это станет компромиссом как для республиканцев, так и демократов.