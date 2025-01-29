США приостановили помощь иностранным государствам: что будет с военной поддержкой Украины

США не заморозили военную поддержку для Украины, однако проблемы есть. Что известно?

Администрация Дональда Трампа приостановила все внутренние программы грантового финансирования. В частности, в зоне риска оказалось медицинское страхование для бедных и помощь на питание. Несколькими днями ранее правительство прекратило всю гуманитарную помощь иностранным государствам, и Украине тоже. Новая власть говорит - хочет проверить, соответствует ли такое расходование средств интересам Соединенных Штатов и программе президента Трампа.

Об этом говорится в сюжете собственного корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

Приостановка проекта USAID

Офис правительственного агентства USAID не отвечает на запросы журналистов. Издание Politico со ссылкой на источники внутри организации пишет – они получили указание не общаться ни с кем. Около 60 руководителей высшего звена отправили в оплачиваемые отпуска. Все программы заморожены на 90 дней и будут подвергнуты тщательной проверке.

Президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

USAID на протяжении десятилетий финансировал многочисленные программы в Украине. С началом войны наиболее критическими стали энергетика - американцы поставляли оборудование вместо разбомбленного Россией, а также занимались восстановлением разрушенных школ и больниц, разминированием и многое другое. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился определить, какие программы были критическими, и попытаться их перекрыть за государственный счет.

"Это касается многих сфер - от связи и цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления", - пояснил Владимир Зеленский.

Сколько именно проектов, которые существовали за счет американских доноров, приостановлено, точной статистики нет, говорит эксперт по организационному развитию Ульяна Мовчан. Она помогает получать гранты и рассказывает - такого коллапса в отрасли не было. Каждая новая американская администрация корректировала свои приоритеты, но полной остановки на 3 месяца не допускали.

"По состоянию на сейчас все находятся в состоянии некоторой паники. Потому что если мы смотрим на бюджет организации и понимаем, что там 80% - это американское финансирование, потому что они боятся, что им элементарно не хватит средств на выплату зарплаты, поэтому они сворачивают проекты до момента определенности", - говорит эксперт.

Что говорят в Белом доме

Новая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит на первом брифинге в должности четко дала понять, какие направления больше не в приоритете - американское правительство больше не будет заниматься гендерной политикой, равенством, зеленой энергетикой. Заморожены также и внутренние гранты. Так, сообщается, что доступ к платежной системе потеряла критически важная американская программа медицинского страхования для бедных - медикейд. Левит уверяет, это ошибка, и ее работу восстановят. Но намерения администрации решительны - ни одного доллара больше не будут тратить на то, что идет в разрез с убеждениями Дональда Трампа.

"Последние четыре года мы наблюдали, как администрация Байдена тратила деньги, как пьяные моряки. Это весомая причина инфляционного кризиса в этой стране. И эта администрация обязана снова убедиться, что каждая копейка посчитана", - заявила Кэролайн Левит.

США больше не принимают беженцев

Из Соединенных Штатов также тысячами высылают нелегальных мигрантов, даже тех, кто не совершил уголовные правонарушения. Самого факта нелегального статуса – достаточно для выдворения. США не принимают новых беженцев, в том числе украинцев.

Депортация нелегалов в США / Фото: Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на X

Заморозка финансирования не касается военной помощи – это подтвердил, в частности, президент Зеленский. Впрочем, администрация предыдущего президента Джо Байдена до конца своей каденции так и не смогла использовать 3,8 миллиарда долларов, выделенных для Украины. Ибо закончились средства, за которые они пополняют вооружение на собственных складах. Пока новая администрация не решит этот вопрос, новые поставки оружия под вопросом.

Такого коллапса еще не было: США приостанавливают помощь Украине - Зеленский отреагировал!

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