США признают ППК "Вагнер" террористической организацией: какие это будет иметь последствия и повлияет ли на войну в Украине

По американским подсчетам, на территории Украины воюет около 50 тысяч вагнеровцев, из них 90% – зеки, мобилизованные в российских колониях.

В Белом доме США сообщили, что на этой неделе группу "Вагнера" признают террористической организацией, и это повлечет за собой дополнительные санкции, говорится в ТСН.

После того, как в ноябре прошлого года Европарламент выступил с инициативой признать российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией, ее владелец Евгений Пригожин направил евродепутатам «приветствие» — окровавленную кувалду в футляре для скрипки. Подобным инструментом вагнеровцы публично казнили своего бойца — попавшего в плен бывшего зека, а затем вернувшегося за обменом.

Когда же о такой же инициативе — признать группу "Вагнера" транснациональной террористической организацией — объявили в Соединенных Штатах, Пригожин не был столь же дерзким, а отправил лишь краткое письмо на имя советника по стратегическим коммуникациям Белого дома. «Дорогой мистер Кирби, не могли бы вы объяснить, какое преступление совершила ППК «Вагнер?». Искренне, Евгений Пригожин”, — говорилось в нем.

Вряд ли в Вашингтоне удостоили бы Пригожина персонального ответа, если бы журналисты не спросили об этом на брифинге у представителя Государственного департамента. “Это письмо от господина Пригожина моему коллеге из Белого дома появилось после того, как Белый дом рассекретил новую информацию об их деятельности в Украине. Группа "Вагнера" получила дополнительную поддержку в Северной Корее. Это не говоря о более широком контексте – их дестабилизирующем влиянии не только в Украине, а также в Африке”, — заявил Нед Прайс.

Новые рассекреченные данные американской разведки свидетельствуют, что Пригожин в ноябре прошлого года приобрел в Северной Корее противопехотные ракеты. Их количество, по словам Джона Кирби, не способно существенно повлиять на ход войны, тем не менее, Белый дом обеспокоен тем, что Россия все чаще находит поддержку среди государств-изгнанниц.

Ранее, по информации американской разведки, Кремль уже покупал у Пхеньяна артиллерийские снаряды. Хотя официально Северная Корея заявила, что не продавала оружие России, США пообещали не только вынести этот вопрос на заседание Совбеза ООН, но и наложить на группу "Вагнера" дополнительные санкции, чтобы никто в мире, кто не хочет портить отношения с США, не имели дел с Пригожиным. “Этот статус означает, что любой, кто будет вести дела с этой организацией, также подвергнется санкциям. Это накладывает дополнительное обременение на "Вагнера". Что мы стремимся сделать – перекрыть поток ресурсов – оружия, денег как для России, так и для группы "Вагнера". Мы признаем группу "Вагнера" террористической организацией, чтобы мир увидел, а другие нации заметили и возможно предприняли такие же шаги”, — подчеркнул временно поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор.

Способны ли эти угрозы повлиять на и без того подсанкционную Северную Корею, вопрос дискуссионный. Впрочем, преступная деятельность Пригожина достигла дальше – Сербии, стремящейся стать членом Европейского Союза. Пригожин рекрутирует там наемников для войны в Украине. В январе советник Госдепартамента США Дерек Шолле посетил Белград и публично заявил, что Вашингтон обеспокоен такой активностью.

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Вряд ли руководство группы "Вагнера" могло бы искать поддержку в других странах без договоренностей на самом высоком правительственном уровне, считает бывший посол США в Украине Уильям Тейлор. “Я не верю, что Пригожин смог бы получить оружие в Северной Корее без одобрения в Кремле или любой правительственной поддержки из Москвы. Это касается Сирии, Ливии и других стран, куда он доставался, чтобы рекрутировать наемников. Не исключено даже в некоторых странах Африки, где он брал наемников, чтобы воевать против Украины. У него есть то или иное одобрение от российского правительства", – говорит он.

По американским подсчетам, на территории Украины воюет около 50 тысяч вагнеровцев, из них 90% – зеки, мобилизованные в российских колониях. Такие же данные приводит и российская правозащитная организация «Русь сидящая». Правда, по их данным, в строю осталось не больше 10 тысяч. Другие убитые, тяжело раненые, сбежали с поля боя в Россию, прихватив оружие или они в плену. Это означает, что Пригожин попытается мобилизовать новых наемников.

Американский институт изучения войны считает, что бравада Пригожина плохо камуфлирует проблемы, возникшие в его отношениях с Путиным. Несмотря на личное обещание, группа "Вагнера" на протяжении многих месяцев не смогла взять Бахмут. Путин отвернулся от него и вновь одарил вниманием высшее армейское руководство – Шойгу и Герасимова – считают эксперты института. Социальный лифт, поднявший Пригожина с позиции бывшего зека, личного повара Путина, который 20 лет назад прислуживал на обеде с Джорджем Бушем-младшим, может так же быстро помчаться в обратном направлении.

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