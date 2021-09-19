США продолжают атаковать лесные пожары: они угрожают уникальным деревьям

В штате Калифорния зафиксировали около семи с половиной тысяч возгораний.

Лесные пожары в Калифорнии приблизились к национальному парку "Секвойя", — говорилось в сюжете ТСН.19: 30 18 сентября.

В заповеднике растут около двух тысяч деревьев — из числа них и "генерал Шерман" — крупнейшая в мире секвойя, высотой в 83-ры метра, которой примерно две с половиной тысячи лет. Спасатели обернули дерева огнестойкими одеялами.

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Вблизи заповедника работали более трехсот пожарных. Теперь, говорят, огонь локализовали. В этом году пожары уничтожили в Калифорнии почти миллион гектаров леса.

В штате зафиксировали около семи с половиной тысяч возгораний.

Как сообщалось, почти десять тысяч калифорнийцев были вынуждены спешно эвакуироваться через "Дикси" — самую лесной пожар в истории американского штата. Полностью выгорели уже несколько населенных пунктов в Калифорнии. По оценкам местных пожарных, в зоне риска еще 15 000 домов.

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Новости мира: калифорнийские лесные пожары приблизились к национальному парку "Секвойя"

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