США проиграли Путину Черное море: еще не поздно одобрить передачу Украине F-16 и ATACAMS

Всем нужны победы – это понятно. Особенно Администрации Байдена чуть больше, чем за год до президентских выборов в США. Но Вашингтон уже проиграл России битву за Черное море, фактически сдав его без боя. И если бы у Украины были ATACAMS и F-16, не было бы никакого значения, выходит Россия из зерновой сделки или нет. Мы бы сами смогли обеспечить безопасность свободного судоходства, если НАТО так боится прямого военного столкновения с Россией.

Большинство западных генералов в отставке, бывших дипломатов, экспертов и аналитиков уже давно призывают США предоставить Украине как дальнобойные ракеты ATACAMS, так и современную авиацию. Но в Белом доме очевидно не хотят быстрой победы Украины, опасаясь рисков еще большей эскалации со стороны России (хотя, куда еще больше, кроме ядерного удара), надеясь, что в Кремле рано или поздно, а лучше рано, очнутся и сядут за стол переговоров. Похожую позицию Вашингтона мы наблюдали и на Вильнюсском саммите НАТО, где Украина так и не получила политическое приглашение на вступление в Альянс.

Что западные медиа пишут о ходе украинского контрнаступления? Почему США до сих пор не одобрили передачу Украине истребителей F-16? Когда у нас будут ракеты ATACAMS? ТСН.ua узнавал.

Новый этап: что о контрнаступлении Украины пишут западные медиа

The New York Times и Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне пишут о новом этапе контрнаступления Сил обороны Украины в трех направлениях. Основной удар — к югу от Орехова в Запорожской области. Главная цель – выйти к Азовому морю, перерезав сухопутный коридор от оккупированного Россией Донбасса до Крыма.

"Украинские силы попытаются продвинуться на юг через российские минные поля и другие укрепления в направлении Токмака, и, если удастся, в Мелитополь, у побережья Азовского моря. Их цель – разорвать так называемый сухопутный мост, или по крайней мере продвинуться так далеко, чтобы поставить стратегически важный полуостров Крым в зону действия украинской артиллерии. В случае успеха новая операция может длиться от одной до трех недель", — пишет газета NYT.

Американский Институт изучения войны отмечает, что украинские войска продвинулись в 10 км южнее Орехова, а также на мелитопольском направлении. CNN, со ссылкой на американских чиновников, также сообщает, что ВСУ удалось обнаружить потенциальные слабые места в российской обороне на юго-востоке, в том числе на запорожском направлении.

"Ужесточение наступления было бы приятной новостью для Украины и ее союзников после недель ограниченного прогресса. Украине не хватает преимущества в воздухе, а это значит, что ее войска подвергаются частым атакам российских военных самолетов при продвижении вперед", — отмечал телеканал в четверг, 27 июля. .

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Позже в четверг под плотным огнем вражеской авиации и артиллерии Силы обороны Украины отбили Старомайорское Донецкой области. Аналитики отмечают, что его увольнение открывает дорогу на ликвидацию опорного пункта россиян в Старомлиновке, что на второй линии обороны врага, более чем в 100 км от Бердянска. В то же время, Associated Press предполагает, что наступление ВСУ на запорожском направлении может быть тактическим отвлекающим маневром, а основной удар будет совсем в другом месте.

В течение довольно длительного времени от начала украинского контрнаступления западные медиа пестрили заголовками о слишком медленном продвижении ВСУ, очевидно, ожидая такого же молниеносного блицкрига, как в прошлом году в Харьковской и Херсонской областях. Доходило даже до того, что некоторые американские СМИ, опрашивая военных экспертов, писали, как бы армия США совершала такое контрнаступление с помощью авиации, которой у Украины нет. По словам президента Зеленского, украинское контрнаступление еще наберет обороты, отмечая, что в планах командования было начать его весной, однако из-за нехватки боеприпасов, вооружений и надлежаще подготовленных бригад этого не сделали.

"За полтора месяца долгожданного контрнаступления, в Киеве и западных столицах есть обеспокоенность медленными темпами продвижения. Украинские официальные лица пообещали идти вперед, несмотря на то, что, по их словам, не хватает воздушного прикрытия (современных западных истребителей — ред.) и дальнобойной", – пишет The Washington Post.

Сейчас западные аналитики и пресса справедливо подчеркивают, что у России было достаточно много времени, целых 9 месяцев от предыдущего украинского контрнаступления, чтобы возвести несколько рубежей обороны и заменять все, что только можно. Однако продвижение ВСУ, хоть и медленно, все же продолжается. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, наступление действительно отстает от графика (из-за нехватки боеприпасов, артиллерийских снарядов и систем), но идет по плану. "Нам нужно очень медленно использовать наших солдат, саперов и очень медленно готовить коридоры для реального наступательного движения", — рассказал Резников в интервью CNN.

Без F-16 и ATACAMS: почему США всегда оглядываются на Путина

После появления серии публикаций в западной печати о "новом этапе контрнаступления" и точном месте основного удара, в украинском информационном пространстве встал логичный вопрос: зачем наши союзники об этом так откровенно говорят? Эксперты и аналитики справедливо отмечают: не надо воспринимать все, что пишет западная пресса, за чистую монету, напоминая о тумане войны.

По словам министра ВС в Минобороны Великобритании Джеймса Гиппи, украинское контрнаступление происходит по плану, разработанному совместно с Великобританией и США еще зимой, добавив, что это не голливудский фильм. Украинские эксперты подчеркивают, что, в отличие от Украины, у России нет заранее подготовленных резервов, которые может пустить в бой, в отличие от ВСУ, а просто перебрасывает свои силы с одного направления на другое. И в этом на стороне Киева огромное преимущество.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отмечает, что действительно контрнаступление продвигается не так далеко и быстро, как бы того хотелось, и Украина сама это признает, однако ситуация не патовая, ВСУ не застряли на месте.

"Они получили все, что просили, и продолжают получать сейчас все, что просят. Я признаю, что они хотят большего. И мы говорили о F-16 – тренировки начнутся в скором времени, и, надеемся, за ними последуют собственно самолеты. Но у них есть танки. У них есть артиллерия. У них есть HIMARS", – заявил Джон Кирби.

Однако с одними только танками и ограниченным количеством боеприпасов в артиллерию далеко не уедешь. И наши партнеры об этом прекрасно знают. К тому же, если бы США одобрили поставку Украине F-16 и дальнобойных ракет ATACAMS, Россия бы не смогла заблокировать свободное судоходство в Черном море, превращая его в свое внутреннее озеро, даже если бы и вышла из зерновой сделки.

Учения украинских пилотов на F-16 стартуют в августе и пройдут в Дании и Румынии. Однако, по словам Кирби, даты, продолжительность и места по-прежнему в разработке. Отсутствует также информация, о каком именно виде обучения идет речь: курсантов, опытных пилотов или тех, которые еще не имеют боевого опыта, или технического персонала. Это ведь очень большое значение. Как и то, что США, по словам премьера Нидерландов Марка Рютте, до сих пор не одобрили передачу Украине F-16. То есть есть принципиальное "да" Вашингтона на начало обучения наших пилотов и технического персонала, но нет согласия на появление этих истребителей в украинском небе на поле боя.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подвергал публичному сомнению необходимость и пользу истребителей во время продолжающегося украинского контрнаступления. Мол, сейчас ВСУ больше нужна артиллерия ближней и большой дальности, системы ПВО и средства для разминирования. Однако передачу Украине ракет ATACAMS дальностью 300 км Белый дом еще не одобрил. Politico пишет, что самолеты F-16 могут появиться на украинском небе уже до конца года. Однако эксперты менее оптимистичны в оценках. Большинство аналитиков предполагают, что даже при ускоренном курсе обучения современные истребители Украина получит весной следующего года.

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Эксперты видят в этом две основные причины.

Во-первых, как отмечали западные СМИ, некоторая часть предоставленной Украине западной военной техники была потеряна и повреждена во время набирающего обороты контрнаступления. Поэтому у партнеров есть обеспокоенность и по поводу истребителей. Хотя, как справедливо отмечают американские генералы в отставке, если бы ВСУ имели F-16 уже во время этого контрнаступления, количество поврежденной и уничтоженной техники было бы куда меньше.

Во-вторых, здесь есть и политический момент. Вернее момент страха Белого дома перед Россией. Собственно они называют управление рисками эскалации. Однако, в случае с Черным морем и зерновым соглашением, этот принцип привел к тому, что Россия реально превращает его в свое внутреннее озеро. Да, украинские порты заблокированы, наша агропродукция больше не экспортируется морем. Но страны Черноморского региона, к тому же члены НАТО, уже страдают от удорожания услуг по страхованию и фрахтованию судов почти на 40%.

"Коалицию истребителей", в которую входят 11 стран, по обучению украинских пилотов и передаче Киеву современных самолетов возглавляют Дания и Нидерланды. Однако ни одна из этих стран еще не заявила о передаче своих самолетов Украине собственно после окончания обучения пилотов. К тому же есть еще один нюанс: сами учения, которые вроде бы одобрены, не смогут начаться, пока Госдеп не передаст учебные материалы (инструкции, авиационные тренажеры и т.п.). По словам советника президента Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, все из-за европейцев, до сих пор не создавших необходимую учебную инфраструктуру. В Европе же указывают на Америку, мол, все затягивает Вашингтон.

"Дело не только в самом оборудовании. Это еще и обучение. Это техническое обслуживание. Это умение использовать его в военных операциях. На все это нужно время. Если бы завтра было принято решение о передаче F-16, то прошли бы месяцы и месяцы до момента их реального применения", – считает госсекретарь США Энтони Блинкен.