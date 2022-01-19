США-Россия – кто кого: разменяют ли Украину в большой геополитической игре

США-Россия – кто кого: разменяют ли Украину в большой геополитической игре

Если завтра война и ВСУ начинают реально воевать, в первые же дни Россия получит несколько тысяч гробов и мощные санкции.

Владимир Путин ждет ответа США и НАТО на его ультиматум по поводу предоставления России письменных "гарантий безопасности". Чтобы убедить Запад в серьезности своих намерений, Россия и Беларусь проведут совместные военные учения "Союзная решимость — 2022", где отработают военное противостояние со странами Балтии, Польши и Украины.

Американские СМИ продолжают нагнетать ситуацию, в очередной раз сообщая о планах Путина захватить чуть ли не пол Украины. Возможно, это и имеет смысл. За неделю капитализация 19 крупнейших российских компаний упала на $100 млрд. Только за вторник, 18 января, из-за обвала на фондовых рынках (самый серьезный с марта 2020 года) российские олигархи потеряли $90 млн. Но и в Украине не все хорошо: доллар в обменниках уже по 28,5 грн, евро – 32 грн.

Тем временем челночная дипломатия продолжается. На прошлой неделе в Киеве секретно побывал директор ЦРУ Уильям Бернс. В среду, 19 января, госсекретарь США Энтони Блинкен совершил экстренный визит в Украину. Далее он поедет в Берлин к немецкому канцлеру Олафу Шольцу, а в пятницу, 21 января, в Женеве встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

ТСН.ua узнавал, почему американцы продолжают нагнетать панику, а не дают дополнительную военную помощь, и готовить ли украинцам "тревожный чемоданчик".

Что говорит западная пресса

Главными ньюзмейкерами последних дней стали американский канал CNN и газета The New York Times. Сначала последняя со ссылкой на источник в СБУ сообщила об эвакуации российских дипломатов из Украины. Это опровергли как в украинском, так и в российском МИДе. Но пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у США все же были данные о подготовке Россией эвакуации своих дипломатов из Украины.

Эстафету подхватил CNN, выдав сразу несколько громких апокалиптических сценариев.

Во-первых, в администрации Байдена царит пессимизм после дипломатических переговоров с россиянами на прошлой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене.

Во-вторых, ссылаясь на разведанные Минобороны Украины (предоставленные эксклюзивно CNN), возле украинских границ Россия разместила более 127 тыс. военных и 36 "Искандеров" (ракетных комплексов класса земля-земля), способных поражать цели на расстоянии 500-700 км, которые могут достать до Киева.

В-третьих, вторжение России в Украину возможно когда угодно в течение следующего месяца или двух. Среди основных причин: сухопутный коридор в Крым (вдоль Азовского моря через Мариуполь); предоставление Донбассу более определенного (официального) статуса; и даже более широкое вторжение с захватом Харькова, Полтавы и Киева, чтобы свергнуть украинскую власть.

Американские СМИ отмечают, что Украине нужно продержаться всего 8 недель – до весны – и российские танки не смогут легко пересечь границу. Но есть и хорошие новости. В администрации Байдена не исключают продажу и предоставление украинской армии радиолокационных систем, боеприпасов, минометов, морского оборудования, противотанковых комплексов Javelin и ЗРК (от других союзников по НАТО). Речь даже о передаче Украине весной пяти вертолетов Ми-17В5 и Ми-8МТВ, принадлежавших военно-воздушным силам Афганистана.

Но только в случае нападения России. В отличие от Канады, отправившей отряд сил спецназначения (по данным канадской прессы) и Великобритании, которая уже начала поставлять Украине противотанковое оружие.

"Выбор стоит за президентом Путиным: либо избрать дипломатию и диалог, либо конфликт и последствия", – заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

С начала недели в Украину прибыли шесть военно-транспортных самолетов с вооружением. И британские журналисты заметили очень интересную деталь: самолеты Соединенного Королевства обходят воздушное пространство Германии, которая наотрез отказывается продавать Украине оружие.

Говорит Вашингтон

Госдеп воспринимает перемещение российских войск в Беларусь как подготовку к вторжению в Украину с Севера, добавляя, что Россия может начать атаку в любой момент. Но что на самом деле задумал Путин не знает никто.

Встречаясь с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его экстренного визита в Киев (о чем его попросил Джо Байден), Владимир Зеленский пошутил, что американская разведка конечно прекрасна.

"Но вы далеко за океаном, а мы здесь, на месте. Думаю, некоторые вещи мы знаем немного глубже о своем государстве", – сказал украинский президент.

Блинкен со своей стороны пообещал дополнительную помощь Украине на $300 млн (не известно, включая ли она $200 млн, которые США якобы уже выделили Украине в конце прошлого года, или нет).

"Не позволяйте Москве разделить вас. Лидеры внутри украинского правительства и за его пределами должны отбросить свои разногласия в пользу общего национального интереса и работать вместе, чтобы подготовиться к трудным дням", — недвусмысленно намекнул Блинкен, находясь в Киеве в день объявления Печерским райсудом меры пресечения. пятому президенту Петру Порошенко.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, также встречавшийся с Энтони Блинкеном, на совместной пресс-конференции напомнил, что по первоначальному плану РФ нас уже не должно было существовать как государства, по крайней мере в том виде в котором Украина продолжает не только существовать, но и развиваться.

"Наибольшим достижением России сегодня будет сеяние паники, неверия в украинском обществе и расшатывание нас изнутри. Мы должны приложить все усилия, чтобы не дать России достичь этой цели, даже не доставая из карманов оружие", — считает Кулеба.

Европа спит

Собирается ли Россия открыть третий фронт против Украины? Где это будет? К чему готовиться украинцам? К вечеру среды, 19 января, после переговоров с Энтони Блинкеном, Владимир Зеленский обратился к украинцам. Призвал не паниковать, сохранять спокойствие, холодную голову и напомнил, что война с Россией длится уже восемь лет.

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в комментарии ТСН.ua напоминает, что с военной точки зрения угроза абсолютно реальна – Россия на 100% готова к проведению широкомасштабной операции минимум с конца 2016 года.

Относительно мотиваций и задач Путина в этой гибридной операции эксперт не видит положительных результатов для главы Кремля и его режима от проведения такой широкомасштабной операции против Украины.

"Этим военным шантажом, инструментом дипломатической войны Путин пытается вывести западные страны на подписание какого-либо рамочного договора о взаимной стабильности, ненападении или сдерживании, где будет гарантирована устойчивость и сохранение его режима на обозримое будущее. А война с Украиной, по моему мнению, снизит эту устойчивость Если же представить, что сейчас война и ВСУ начинают реально воевать, в первые же дни Россия получит несколько тысяч гробов и мощные санкции", — считает Михаил Самусь.

Путин использует внешнюю политику для повышения рейтингов. Все это может быть связано с транзитом власти в 2024 году, когда в России должны пройти очередные президентские выборы. Путину еще раз надо как-нибудь продать себя российскому избирателю. "Крым-2" устроить не удастся. Фактический захват Беларуси и Казахстана вау-эффекта среди россиян не произвел. Возможно Путин замахнулся на видение Александра Солженицына о Великом Славянском Государстве: России, Украине, Беларуси и Северном Казахстане?

Поиск компромисса между Вашингтоном и Москвой продолжается. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков даже озвучил, где стороны могут сойтись посередине: России хватит, если США в письменном виде гарантируют, что не поддержат вступление Украины и Грузии в НАТО.

Америка и союзники по НАТО категорически исключают эту возможность. Хотя Германия и Франция со своей стороны то и дело подчеркивают, что не прочь обсудить с Россией контуры новой европейской архитектуры безопасности.

На днях в Москву сразу после визита в Киев приезжала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. И все бы ничего, если бы не ее сообщение в Facebook о российской культуре, где она восхваляла Льва Толстого и оперную певицу Анну Нетребко, которая в 2014 году фотографировалась с флагом "Новороссии", передавая денежный чек оперному театру в Донецке.

В день визита Бербок в Москву канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что стратегия нового немецкого правительства не изменилась – Берлин не будет поставлять оружие Украине.

В конце концов, по словам старшего научного сотрудника Европейского совета внешних отношений Густава Гресселя, споры в Берлине по поводу предстоящего курса немецкой политики по России и реакции Германии на возможное вторжение России в Украину достигли нового пика, когда несколько социал-демократов пытались выступить против жестких санкций, таких как отключение России SWIFT или приостановка "Северного потока-2".

"Борьба в Берлине серьезно подорвала мандат Бербок внести существенный вклад в переговоры в Москве. Но во всем этом есть большое "но". "Свободные демократы" знают, что даже обсуждение этого вопроса приведет к серьезному кризису с социал-демократами. Вспомните, "Зеленые" были лидерами парламентской гонки, пока Робер Хабек не заявил о поддержке предоставления Украине оружия", — заключает Густав Грессель. .