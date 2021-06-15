США страдают от аномальных температур: из-за засухи вспыхнули лесные пожары

Больше всего страдают от жары штаты Калифорния, Аризона, Невада и Юта.

Юго-запад Соединенных Штатов Америки страдает от аномальных температур: столбики термометров достигли +49. В штатах Калифорния, Аризона, Невада и Юта началась засуха. Синоптики говорят о повышенном риске лесных пожаров, но кое-где уже пылает.

Чем грозит американцам жара, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 15 июня.

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Пять квадратных километров дыма и пламени: высокие температуры и ветер делают лесной пожар в штате Юта пока непреодолимым. Возгорание пытаются обуздать три сотни пожарных, но самый центр им удается сдержать только на 10%.

В южной Калифорнии огонь уничтожил два дома, а жителей еще нескольких пришлось эвакуировать. Во время тушения один спасатель получил травму. Те, кто живут в зоне опасности, сетуют, что из-за пожаров постоянно перекрывают шоссе.

Новости мира: на юго-западе США из-за аномально жаркого лета вспыхивают лесные пожары

Несколько недель на юго-западе США бьют температурные рекорды. Столбики термометров показывают +49, а для американцев это означает угрозу лесных пожаров. Именно они в прошлом убили 33 человека и уничтожили десять тысяч зданий в Калифорнии. Из города Парадайз, которое три года назад почти уничтожили лесные пожары, маршем в Сан-Франциско идут десятки экоактивистов. Они собираются преодолеть более четырех сотен километров, чтобы донести послание до американского парламента: нынешних мер недостаточно, спасать экологию надо срочно.

Жара не спадет как минимум до субботы, говорят синоптики. Впрочем, снижение температур продлится недолго. Ведь это лето, по данным метеорологов, будет одним из самых горячих за последнее время.

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