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"США теперь должны обеспечить Украине победу": Жданов о визите Пелоси в Тайвань

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"США теперь должны обеспечить Украине победу": Жданов о визите Пелоси в Тайвань

Фото: скриншот с видео

США визитом Нэнси Пелоси в Тайвань показали миру, кто является государством номер один.

После такой победы США не могут позволить себе, чтобы Украина проиграла в войне против России.

Об этом в разговоре с ведущей канала "1+1" Наталией Мосейчук сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Россия больше не большой геополитический игрок. Я думаю, что Китай после визита Пэлоси в Тайвань поймет, что они страна номер два, а не номер один. США доказали свою политическую победу над Китаем. Эта победа добавила США вдохновения, что они не могут проиграть в Украине. Потому что США сделали ставку на нас. Они пообещали нам оружие, поддержку и сказали, что помогут нам победить. Теперь США вынуждены обеспечить нам победу. Иначе все достижения в борьбе с Китаем пойдут прахом", — пояснил Жданов.

Напомним, спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова согласиться на мирные переговоры с Украиной. Песков заявил, что якобы РФ готова к урегулированию "украинской проблемы", если Украина выполнит требования Кремля.

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